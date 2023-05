¿Estiwar G se olvidó del ‘Toxitour’? Este fue el reconocido restaurante que visitó, aunque dijo que prefiere la fritanga

Estiwar G, reconocido productor de contenido gastronómico en redes sociales, dejó de lado un día su popular Toxitour en busca de comida rica y barata para probar suerte en uno de los restaurantes más prestigiosos de Bogotá, Criterión.

Quien lo invitó, ni más ni menos, fue el chef del restaurante, Jorge Rausch, a quien tuvo como jurado cuando participó en el programa televisivo Masterchef Celebrity, emitido por canal RCN en las noches.

En el comienzo del video, Estiwar G se mostró complacido por la invitación que le extendieron, aunque para asistir a la cita tuvo que cambiar su estilo habitual, como él mismo lo reveló. Así mismo, aprovechó para tomarse como chiste la decoración del lugar.

Chef Jorge Rausch, dueño de Criterión. - Foto: Instagram @jorge.rausch

“Fui a uno de los restaurantes más pupis de Bogotá y esto fue lo que me pasó: tocó ir bien vestido para que me dieran puerta, todo muy elegante hasta que me encontré una pared a la que le faltaba estuco”, dijo Estiwar G.

El influenciador gastronómico también dejó ver el interés que le despertó el menú, muy distintos de los puestos de comida y restaurantes que recorre a diario en el Toxitour,

“Pillo el Menú, ‘Crudo al atún’, uy no, lo mío es bien cocinadito. Stracciatella di bufala, eso suena regomelo. Los precios van desde las 50 lucas, pero yo me goterié un visajito de 389 luquitas, la mera humildad”, comentó.

Burlándose de sí mismo, Estiwar G reconoció que confundió los cubiertos sobre la mesa y dio su opinión sobre el sabor de los platos. Además, siguió haciendo comentarios sobre la decoración del restaurante.

Instagram @estiwar.g - Foto: Instagram @estiwar.g

“Me alcancé a confundir un poco con los cubiertos, pero seguí adelante. Para un ñero como yo, estos sabores resultan estrambóticos, pero bastante interesantes. Había unos visajes que parecían nuggets, pero eran piedras en realidad (parte de la decoración)”, agregó.

El balance final de Estiwar sobre Criterión fue positivo aunque dejó claro que no cambia nada platos tradicionales, como la fritanga que venden en el barrio 12 de Octubre, en Barrios Unidos.

“Camarones en salsa, no los cambiaría por la fritanga de Doña Segunda, pero de verdad que están deliciosos. Me sorprendió que sirven todo en platos rotos, yo hago eso en la casa y mi mujer me pega. Todo esto fue gracias a una invitación de un panita del barrio, llamado Jorge Rausch. Segunda parte, ¿o miedo?”, expuso.

Estiwar G se había intoxicado en Corabastos

Días atrás, mediante su cuenta oficial de TikTok, el influenciador colombiano aprovechó la dinámica para confesar que hace un tiempo se intoxicó en Corabastos durante su popular Toxitour. Asimismo, indicó que fue uno de los recorridos más agresivos que ha hecho.

El bogotano, de igual manera, puntualizó que decidió cambiar de metodología después de ese quebranto de salud que sufrió en la famosa plaza de la capital y aseguró que actualmente solo prueba la comida en porciones pequeñas.

“Me intoxiqué en el Toxitour de corabastos. Fue uno de los Toxitours más groseros y agresivos. Probé 17 tipos de comida diferentes, entre pinchos, mojarritas de 5.000 pesos y empanadas”, indicó inicialmente.

Estiwar G sufrió quebranto de salud luego de pesado 'Toxitour'. - Foto: TikTok: @estiwar.g

Luego, añadió: “Al otro día, amanecí paila. Super enfermo. Socio, después de ese día, yo dije: ‘Uy no manito, yo no puedo exponer mi vida por likes. Desde entonces, yo hago el ‘Toxitour’ probando de a poquitos para no llenarme. La idea es no enfermarse”.

El creador de contenidos recalcó en la publicación que ya no acepta cualquier tipo de plato y que prefiere no mostrar restaurantes que no cumplen con las respectivas normas sanitarias. Finalmente, afirmó que la comida que le sobra nunca la bota y se la regala a los habitantes de calle.