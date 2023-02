Jorge Rausch habló del mal momento que pasó trabajando en Europa: “Mi jefe apagó la luz y me pegó”

Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos en el país. En la actualidad Rausch se encuentra grabando una nueva temporada de Master Chef Celebrety Colombia, reality en el que ha participado como jurado en todas sus temporadas. Sin embargo, en sus inicios trabajando en Europa tuvo un mal momento.

Para lograr el reconocimiento que tiene en la actualidad, el bogotano ha tenido que enfrentar diversas pruebas para llegar a donde se encuentra en este momento a nivel profesional. Rausch por medio de su cuenta en TikTok compartió algunas anécdotas. En medio de su relato, el chef bogotano aseguró que uno de sus jefes se excedió con el trato que le brindó.

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y, sobre todo, por allá en los años 90′ era muy violento, era muy duro, eso era vivir en ‘Hell’s Kitchen’ de Gordon Ramsay (chef británico). Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”.

En medio de su relató Rausch no contó que fue lo que hizo mal y tampoco mencionó cuál había sido su reacción luego de ser golpeado por su jefe; pero si contó lo nervioso que se puso y relató que le contó al chef superior lo sucedido y le advirtió que si su jefe lo volvía a golpear, él tendría que defenderse, acto seguido el superior le mencionó que en dado caso de defenderse sería despedido.

JORGE RAUSCH. RESTAURANTE CRITERION BOGOTA DICIEMBRE 5 DE 2012 FOTO ALEJANDRO ACOSTA-REVISTA DINERO - Foto: Alejandro Acosta

“Yo salí, todo nervioso, y fui y le dije al chef: — miré lo que me pasó, mi jefe me pegó. Si él me vuelve a pegar, la próxima vez yo le voy a tener que devolver—. El chef me dijo: —pues si usted le devuelve, yo lo echo”.

En otro relató compartido en la misma plataforma digital, Jorge mencionó lo difícil que fue su estadía en Europa debido a que la plata no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos, ya que en los que más debía invertir era en el transporte para su traslado desde su vivienda al lugar donde desempeñaba sus funciones como chef y vicerversa.

“Me ganaba 400 libras al mes. Me tocaba a las cinco de la mañana agarrar un taxi, que costaba cinco libras. A las 12 de la noche me tocaba otro taxi, que costaba siete libras. Eran 12 libras diarias. Imagínese eso al mes”.

MasterChef Celebrity 2023: se confirmó la ‘picante’ lista de famosos que llegan al programa

Masterchef Celebrity se convirtió en uno de los proyectos más exitosos del Canal RCN, debido a la variedad de contenidos, preparaciones, dramas y situaciones graciosas que le presentaron al público. Cada temporada fue mejor que la anterior, consolidándose como uno de los formatos favoritos de la

La edición 2023 venía dando pistas de quiénes serían los siguientes en afrontar este reto gastronómico, por lo que más de uno hizo sus apuestas para saber si el elenco estaría variado y compacto. A pocos días de iniciar el año, los fanáticos ya recibieron la lista oficial de los famosos que se subieron al bus de MasterChef Celebrity y afrontarán las pruebas de la compleja competencia.

¿Volverá la polémica al estilo Carla Giraldo? Estos son los famosos que estarán en ‘MasterChef Celebrity 2023′ - Foto: MasterChef Celebrity

De acuerdo con información oficial que compartió el Canal RCN, MasterChef Celebrity 2023 arrancó las grabaciones en la famosa cocina de la televisión colombiana, recibiendo a todas las celebridades que buscarán quedarse con el premio mayor al final del camino.

Según la lista que se presentó, la quinta temporada de la producción contará con la participación de 24 famosos, entre los que destacan actores, actrices, artistas, creadores de contenido, comediantes, exreinas y presentadores.

Participantes de la quinta temporada del programa de RCN. - Foto: Cortesía Canal RCN

Este grupo arranca con Francisca Estévez, recordada por su papel protagónico en La nieta elegida; Julio César Herrera, integrante de Betty, la fea; Daniela Tapia, actriz de La luz de mis ojos; Marcela Benjumea, famosa artista de Amor sincero; Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de la ‘Pupuchurra’; Karoll Márquez, artista de Padres e hijos; Juan Pablo Barragán, integrante de La Ley del Corazón; Luces Velásquez, actriz de Pa’ quererte, y Biassini Segura, de Chichipatos.

Claudia Bahamón regresará para la quinta temporada del reality. - Foto: Cortesía Canal RCN

En esta selección también está Diego Sáenz, famoso locutor e influencer; Laura Barjum, ex Señorita Colombia y ex virreina Miss Universo; Mario Ruiz, youtuber; Catalina Gúzman, comediante conocida como ‘La Cata con Botas’; El Negrito W, creador de contenido; Adrián Parada; comediante; Carolina Acevedo, actriz y protagonista de Pobre Pablo; Nela González, artista e integrante de Pa’ quererte; Padre Walter Zapata, sacerdote, y Ávaro bayona, actor colombiano.

No obstante, esta lista de participantes cierra con la llegada de Zulma Rey, integrante del elenco de A mano limpia; Juliana Galvis, famosa actriz de producciones como La venganza de Analía y Pa’ quererte; Natalia Sanint, comediante; Jairo Ordoñez, actor de la televisión nacional, y Crisanto Vargas Vargasvil, también comediante.