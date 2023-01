Roberto Cano habló de su ruptura con Carolina Acevedo y afirmó que le pegó duro la tusa

Roberto Cano logró conquistar al público colombiano con el evidente talento que rodeó su carrera como actor. El paso por distintos proyectos de la televisión lo catapultó a la fama nacional, recibiendo cariño, apoyo y aplausos de los fieles seguidores de su trabajo.

Tras una sólida trayectoria en los medios, el actor también se volvió protagonista de algunas noticias en los medios, debido a detalles de su vida personal que salieron a la luz. El artista quedó como blanco de comentarios por los romances que sostuvo, las relaciones que llevó y los papeles que encarnó en la pantalla chica.

Recientemente, Roberto Cano concedió una entrevista con Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, donde habló de su faceta artística, de su intimidad y de momentos que lo marcaron bastante. Uno de los temas que fluyó fue el de su matrimonio con Carolina Acevedo y la participación que tuvo en La Isla de los Famosos.

“Eso aquí sonó mucho lo del matrimonio con la Acevedo, que ustedes que casaron en la novela y eso la gente compró ese amor. Usted se fue para un reality, ‘La Isla de los Famosos’”, dijo Diva Rebeca, a lo que el actor mencionó que lo estuvieron buscando para que regresara, pero decidió no ir porque ya había vivido la experiencia hace varios años.

“No, no es arreglado para nada. Allá lo dejan a uno y suerte, y, mire a ver qué hace. Le tocaba a uno ganarse la comida en las pruebas”, relató el artista.

No obstante, Roberto Cano recibió un comentario del personaje, relacionado directamente con los cambios que atravesó su relación con la también actriz. La presentadora indagó si ahí fue cuando se enfrió todo y decidieron romper su vínculo amoroso.

“En ese tiempo se enfrió la relación, porque usted estaba recién casado”, dijo la presentadora, a lo que el colombiano aprovechó para hablar de lo vivido.

De acuerdo con lo que mencionó el colombiano, llevaban casi dos años de matrimonio cuando todo se transformó y el amor fue distinto. Aunque todo se desestabilizó en un momento, las cosas tomaron su curso y ahora son amigos como antes de decidir darse la oportunidad.

“Llevaba como un año y medio de casado, más o menos. Se nos acabó el amor, pero bien. Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza y luego todo se estabiliza. Ya la relación con Carolina Acevedo un año después era como antes de ser novios, ya éramos amigos, todo bien”, relató Cano, en el video.

Al ser interrogado sobre las tusas, Roberto Cano afirmó que le daban muy duro y trataba de vivirlas al máximo, de manera que soltara correctamente y todo sanara en su interior. El actor fue claro en que lo mejor era no pensar y sufrirla adecuadamente, evitando caer en “locura”.

“Soy de tusas muy intensas, la vivo con ganas y con todos los juguetes, me cuesta como trabajo desprenderme de lo construido, de los momentos, de los lugares comunes, de la familia, de eso es todo lo que termina uno armando una cosa que después es una pereza volver a empezar. Lo peor de terminar es volver a empezar. Las tusas son duras, las vivo, las siento, las digiero, y salgo de eso porque si no se enloquece uno pensando en si volverá o no. Lo mejor es sufrirla, soltar, dejar ir”, aseguró en el diálogo.

Es importante recordar que meses atrás, Carolina Acevedo recibió una pregunta en redes sociales sobre esta relación que sostuvo, dejando claro lo mucho que “adoraba” a Cano en la actualidad.

“¿Qué pasó con Roberto Cano?”, indagó un seguidor en la casilla de preguntas, a lo que ella respondió: “Nos separamos. “Pero lo adoro y recuerdo con todo el amor del mundo”.