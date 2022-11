‘La Isla de los Famosos’ no se ha estrenado y ya se sabría quiénes son los primeros eliminados

Hace un par de meses, Carlos Ochoa contó a través de sus redes sociales que el Canal RCN estaba preparando el regreso de un reality que transmitieron hace varios años, se trata de La isla de los famosos, concurso de telerrealidad en el que estuvieron celebridades como Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Lorena Meritano, Viña Machado, entre otras.

La última temporada de este programa se emitió en el 2007 y, aunque no se ha confirmado la fecha en la que volverá a las pantallas de televisión, todo parece indicar que será el año entrante, pues de acuerdo con el presentador de entretenimiento anteriormente mencionado, ya se están grabando los capítulos.

Por otra parte, este tipo de shows suelen ser muy estrictos para que no se filtre nada relacionado con lo que sucede en la competencia; sin embargo, ya se habrían conocido algunas celebridades que quedaron eliminadas, esto de acuerdo con información en las redes sociales.

Por un lado, la DJ Marcela Reyes fue una de las celebridades que Carlos Ochoa confirmó que estaría en la nueva temporada de La isla de los famosos. Hace poco, la mujer habló a través de sus historias de Instagram y aseguró que había vivido una de la experiencias más difíciles de su vida, aunque no mencionó el nombre del programa de telerrealidad, muchos internautas consideran que es evidente que se refiere a él.

“Acabo de vivir los días más duros de toda mi vida, yo pensé que había pasado cosas duras, pero no, duro lo que acabo de vivir, pero enriquecedor”, y es que también dijo que haber vivido eso la llevó a reflexionar, por lo que ahora valora otras cosas que antes no hacía y se siente totalmente “renovada”.

Agregó: “Voy de vuelta a casa, llena de sentimientos encontrados, no sé si sentirme feliz, triste, no sé qué hacer, pero sí sé que agradezco por cada experiencia, por cada momento, por cada dificultad, por cada bendición vivida. Ahora solo me queda llegar a casa y abrazar a mi familia”.

Además, de acuerdo con ReChismes, cuenta de Instagram que sigue de cerca todo lo relacionado con la farándula colombiana, otras celebridades que habrían sido eliminadas del reality son: Mateo Carvajal, deportista y creador de contenido que ganó el Desafío en 2017 y Manuela Gómez, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele en el 2012.

“Es el colmo, no entiendo”: La Liendra ya no participará en ‘reality’ de RCN; varios problemas “lo bajaron del bus”

Meses atrás, La Liendra despertó dudas e inquietudes en sus fieles seguidores de las redes sociales, luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para soltar un inesperado detalle sobre un proyecto que supuestamente emprendería a futuro. El antioqueño no dio detalles, pero sí aseguró que se trataba de un reality show en el que participaría.

“Es un ‘reality’ en el que debo estar en forma, en donde debo dar lo mejor de mí, en el que debo tener buen estado físico… pero les puedo decir que va a estar brutal, les puedo decir que va a ser por televisión, pero no puedo decirles por cuál canal. Se viene algo brutal y algo de locos, ¿qué creen?”, afirmó.

Sin embargo, pese a los planes y el proceso que llevó a cabo en los últimos días, Mauricio Gómez, nombre de pila del paisa, dio una inesperada noticia a través del mismo medio digital. El creador de contenido dejó sin palabras a sus ‘fans’ tras anunciar que este proyecto no resultó como esperaba, pues ya no asistirá.

“Hoy les voy a dar una noticia como yo, fuerte (…) ¿Recuerdan que hace un mes les dije que iba a un reality? He entrenado, he corrido y hasta vomitado para ir a ese reality a ganar y no decepcionarlos. Llegó el momento de mostrar mis habilidades. El tiempo se acabó y ya es hora… de quedarme en la casa”, dijo el antioqueño para iniciar.

“Ya no voy a ir al reality por temas de salud. Esto es increíble. No entiendo. Me hicieron exámenes de oído y salí sordo. Esto es el colmo. Un orejón sordo. ¿Cómo así que con estos parlantes no escucho? ¿Dios, para qué me hiciste con estas antenas si no sirven?”, mencionó en el clip.

“Me salieron mal los exámenes de oído y puede ser que pierda a futuro un oído porque no estoy escuchando nada bien. Me sorprendió mucho, porque hasta me prohibieron utilizar audífonos”, añadió.