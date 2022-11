Pirry reapareció tras polémica y aseguró que no se está ‘muriendo de hambre’

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, es uno de los influenciadores más queridos de Colombia, no solo por su contenido ambientalista, sino porque es recordado como un aventurero que viaja a los lugares más exóticos del mundo.

En su cuenta de Instagram suma 2 millones de seguidores, quienes le muestran constantemente su apoyo. Hace algunos días hizo una publicación inusual, en donde pidió ayuda y habló de cómo el alza del dólar también lo ha afectado.

“Hoy voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado... cantidad de ‘influencers’“,dijo.

“Yo no soy rico, he sido afortunado en mi vida. Pero, básicamente, yo trabajo para hacer esos viajes”, precisó, asegurando que ama ese trabajo. “Yo ya no podría viajar sin una cámara sino es capturando una historia para contar y eso lo hago desde hace muchísimos años, antes de que existiera la palabra influencer”.

Asegura que no quiere pedir plata, y que el dinero que invierte en sus viajes es de su carrera: “Y en este momento, con el dólar y todo, cómo está la situación no está tan fácil. Y yo necesito patrocinadores”, concluyó, exhortando a sus seguidores a ver sus contenidos y a compartirlos a través de las redes sociales. “Estoy buscando apoyo para poder seguir trayendo a ustedes estas historias”.

Luego de la publicación, muchos de sus seguidores comentaron: “Eres un gran periodista y mereces todo el apoyo y atención. ¡De tu periodismo todos nos vemos beneficiados!”. A este se sumaron otros como el del siguiente internauta: “Este mundo necesita más gente productiva como tú! Ojalá logres los objetivos. Necesitamos ver y escuchar mucho más de tu contenido, a ver si construimos un mundo mejor!”.

Pero ahora, Pirry se ha pronunciado para asegurar que en ningún momento quiso generar lástima o dar un mensaje erróneo sobre su situación y que sus palabras fueron entendidas en otro contexto. “Hay dos opciones: o que hayan malinterpretado de verdad mi video, o que hayan tomado la oportunidad para ganar likes y llamar la atención”, dijo en una entrevista con el programa Lo sé todo.

Tras más de 6 años juntos, Pirry terminó su relación amorosa con Carolina Trujillo, ¿qué pasó?

Pirry suele ser muy discreto a la hora de hablar de su vida privada; sin embargo, recientemente una publicación del programa de entretenimiento y chismes La red de Caracol publicó una fotografía del comunicador en compañía de la que sería su exnovia, ya que el medio informó que luego de más de seis años, la pareja dio por terminada la relación sentimental que tenían.

Según el medio, el periodista aseguró que el amor y las cosas se van transformando con el paso del tiempo y es por esta razón que decidieron dar por terminada la relación hace aproximadamente dos meses.

Varios seguidores tanto de Pirry como su de su pareja, Carolina Trujillo, admiraban la estabilidad de su relación, incluso Carolina ha acompañado al comunicador en varios de sus viajes y expediciones como periodista.

La mujer es manager del periodista y de otros artistas relevantes en el mundo del entretenimiento local como Totó la Momposina, Andrés Cabas, entre otros. Pirry mencionó en una entrevista, tiempo atrás, que casi siempre sus novias son de mayor estatura que la de él. Cabe mencionar que el periodista mide 1,65 metros y su expareja Carolina Trujillo 1,80. En su momento, el periodista expresó que la vida siempre se encargaba con esto de recordarle que no es gran cosa.