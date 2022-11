Marbelle reveló la razón por la cual no se ha casado con Sebastián Salazar

Marbelle cautivó a miles de personas en las plataformas digitales y los medios nacionales con su llegada a La descarga, nuevo proyecto de Caracol Televisión, donde tomó el lugar de una de las mentoras. En este programa congenió con Maía, Gusi y Santiago Cruz, quienes compiten con ella por encontrar a la mejor voz de todos los realities musicales.

Al ganarse el cariño de los televidentes, la cantante de música popular despertó todo tipo de reacciones en los escenarios virtuales, donde algunos aplaudieron su regreso a la pantalla chica y otros arremetieron contra ella por este papel en el formato.

Dejando de lado los comentarios, la artista siguió abriéndose paso en su carrera profesional, desatando curiosidad sobre otros asuntos de su vida privada.

Recientemente, Marbelle concedió una entrevista a La Red, programa de entretenimiento de Caracol, donde se sinceró y comentó sobre diversas facetas de su realidad. En este diálogo, la intérprete de Adicta al dolor mencionó un poco sobre su relación sentimental con Sebastián Salazar y el supuesto distanciamiento que tuvieron de redes sociales.

En la charla con Carlos Giraldo, la celebridad indicó que su relación vivió cambios significantes, al punto que decidieron no exponerla tanto en las plataformas digitales y evitar ser criticados por cualquier asunto. La colombiana apuntó que, al no mostrarse tan juntos, comenzaron a disfrutar de diversas situaciones íntimas y emocionantes.

“Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, dijo en el programa.

La intérprete de Collar de perlas aprovechó para responder una interrogante sobre sus planes de boda con el deportista. La jurado de La descarga confirmó que sí quieren llegar al altar, pero no han dado este paso porque están disfrutando de un momento pleno y no ven la necesidad de apresurar esta idea.

“Son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado por eso, porque hemos estado tan bien, que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”, afirmó.

Marbelle confesó que pensó en dejar su carrera

De acuerdo con lo que quedó registrado en la misma entrevista con La Red, Marbelle confesó que su trabajo musical siempre ha estado ligado con su vida personal y emocional, por lo que existen huecos en su trayectoria profesional.

La cantante se sinceró y mencionó que llegó a perder proyectos por el alboroto interno que atravesó en relaciones y vínculos afectivos.

“Porque mi carrera siempre ha estado conectada con mi corazón y con lo que va pasando en mi vida. Y aparte de todo el tema de mánager y de contratos, más todo lo que hay detrás, mi vida emocional ha tenido cambios y, en algún momento, cuando me separé, tenía un disco casi listo para lanzar, pero ese disco se perdió en esa separación”, dijo.

No obstante, fue clara en que existen situaciones que la marcaron internamente, por lo que llegó a pensar en dejar la música y alejarse por completo de la industria. “En resumen, simplemente mi vida estaba conectada con cada momento de mi carrera, y cuando esto pasó tuve ese gran bache desde la canción de Karol hasta Pa’todo el año”, enfatizó.

Marbelle contó que Pipe Bueno fue el encargado de frenar esta decisión, ya que estuvo muy cerca de cerrar este capítulo en su vida.

“Pipe me dice: ‘Óyeme, me encantaría hacer una canción contigo’. Le digo: ‘Pipe, realmente no quiero volver a cantar. No quiero volver a cantar’. Muchas veces lo he considerado, incluso hasta hace poco también lo he considerado”, relató.

“Me dice Pipe: ‘¿Cómo así que no quieres cantar más? No, espera. Grabamos esta canción y de aquí en adelante puedes hacer lo que te dé la gana’”, agregó, abriéndole las puertas a Adicta al dolor, uno de sus éxitos más fuertes hasta el momento.