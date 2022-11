Imitador de Andrés Cepeda tuvo inesperada reacción tras entererarse que le tocó con Marbelle en ‘La descarga’

El exparticipante de ‘Yo me llamo’ no evitó plasmar su opinión ante la movida que se dio en la competencia.

La descarga avanzó a la segunda etapa de la competencia y ya le dio paso a los mentores de esta temporada a que selecciones a los participantes para que hagan parte de sus equipos. Los participantes volvieron a presentar su talento en el escenario y fueron integrando cada uno de los grupos comandados por Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi.

En los recientes capítulos se apreció una particular situación que vivió uno de los concursantes una vez quedó entre los 44 artistas que avanzaron. Se trataba de Tiago Sevilla, imitador de Andrés Cepeda y exparticipante de Yo me llamo, quien para La Selección estaba ansioso y entusiasmado por quedar en el equipo de Maía.

Según mencionó en diálogo con Jessica Cediel, el cantante esperaba que la intérprete de Ingenuidad lo seleccionara y así construir un camino sólido en su carrera como artista. Sin embargo, por descarte, la persona que menos sentía que podía compaginar con su trabajo era Marbelle, por lo que no esperaba quedar en su grupo.

“Me encantaría Maía, siento que es quien más tendría cosas por descubrir sobre mi voz y sobre muchas cosas que yo quiero para mí… Si fuera por un descarte, creo que la persona que menos me podría aportar a diferencia de todos sería Marbelle”, dijo.

Al dar su show en el escenario, Marbelle fue quien oprimió el botón bastante rápido y logró quedarse con Tiago en su equipo, explicando acerca de esta decisión que tomó. La colombiana afirmó que siempre sintió lo mismo al escuchar la voz del participante, por lo que quería navegar en su estilo y talento.

“He sentido contigo lo mismo desde el principio y tienes muy bien dibujado a un cantante tan grande y todo un ícono y referente. Eso es lo que me hace saber qué puedo hacer tantas cosas contigo, explorar y descubrir muchos elementos”, expresó Marbelle, quien no se esperaba la sorpresa del artista al ver el resultado.

Al escuchar estas palabras, Sevilla fue sincero y reveló a la cantante que ella no era su primera opción para que fuera su mentora, pero que esperaría aprender y construir una trayectoria distinta: “Casualmente, te lo digo con todo respeto, yo opté por dos personas diferentes a ti y de hecho, mira cómo es Dios en esta vida, él me muestra que contigo también puedo aprender y si tú quieres sacar lo mejor de mí, vas a tener lo mejor de mí”.

Marbelle se sinceró sobre cómo lidió con las críticas y ofensas sobre su peso

Semanas atrás, Dyaner Mendoza, recordada por su actuación en A otro nivel, aprovechó este escenario para plasmar su crecimiento profesional y musical, buscando un cupo en el formato. La joven interpretó la canción Te quedó grande la yegua, de Alicia Villareal, logrando cautivar a Santiago Cruz, Gusi, Maía y Marbelle.

Ante el emocionante momento que atravesó con la decisión de los mentores, la cantante rompió en llanto y relató una situación que vivió en su carrera como artista, ya que consideró en retirarse de esta profesión por complejos personales que cargaba y lidiaba. La talentosa voz mencionó un síndrome que tenía y las afectaciones internas que le causó.

“Actualmente tengo el síndrome de Cushing, y eso altera las hormonas y me engordan, y la gente que no sabe siempre me preguntaba por qué estaba así, y por eso decidí retirarme”, dijo Mendoza en su intervención.

En sus declaraciones, Dyaner dedicó un mensaje al público, enfatizando en aquellas mujeres que pasaban por situaciones similares a la de ella y no contaban con la seguridad para enfrentar estos episodios

“Quiero decirles a aquellas mujeres que tienen sobrepeso que eso no importa, el talento pesa más”, agregó.

En este instante, Marbelle se sintió identificada con esta experiencia y terminó reflexionando un poco sobre sus vivencias, las cuales también involucraban su peso y su apariencia. La cantante de tecnocarrilera revivió situaciones que atravesó, donde la ofendían por su figura y la señalaban desde muy joven por la imagen que tenía.

“Entiendo tu emoción y he sentido lo mismo que porque he sido criticada desde los 16 años por mi peso, y abrirme camino y ganarme el poco o mucho respeto que tengo en mi país ha sido gracias a mi voz, que es lo único que tenemos. Siéntete orgullosa porque nunca vas a recibir lo que das, pero tú eres más grande que eso”, puntualizó sobre los comentarios negativos que llegó a recibir, mostrándose fuerte y apasionada por su talento.

“Ojalá le toque conmigo para ayudarla y nutrirle todo ese amor que necesita y a que florezca”, agregó.