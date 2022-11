Marbelle y Maía tuvieron cruce de opiniones en ‘La descarga’ por un concursante

La descarga está cada vez más cerca a la siguiente fase de la competencia, por lo que el público lidia con todo tipo de emociones y sorpresas. Los participantes que llegan al escenario muestran todo su potencial en la audición, de manera que más de uno conecta con su profesionalismo e historia de vida.

En el reciente capítulo, los espectadores observaron lo estrictos que estuvieron los mentores del proyecto, ya que deben limitar sus votos de confianza y analizar a profundidad las cualidades vocales y artísticas de cada concursante. Pese a que en ocasiones congeniaron con los cantantes, elementos en su presentación hicieron que no oprimieran el botón y quedaran eliminados.

Este fue el caso de Andrés Peruzzi, quien llegó a la competencia para cantar Andas en mi cabeza y lograr avanzar en el reality. Como elección, el artista decidió iniciar el giro con Maía, quien sería la primera en estudiar y observar un poco de las herramientas musicales con las que contaba el colombiano.

Pese al talento que tenía el participante, los entrenadores no se mostraron convencidos del todo, por lo que se les vio dudando y haciendo varios gestos. No obstante, Maía quiso darle el beneficio de la duda y decidió oprimir el botón de La descarga, realizando esto como un empujón para que Peruzzi tomara más confianza y no decayera en la audición.

Sin embargo, esta acción hizo que sus compañeros la cuestionaran e interrogaran sobre los motivos que tuvo para dejar avanzar al cantante a la siguiente estación, la cual era la de Santiago Cruz. El colombiano no dio su voto y eliminó a Andrés, ya que consideraron que los elementos vocales no estaban ajustados para la competencia.

“Tú me puedes decir lo que quieras (le dice a Santiago Cruz). Tengo un problema, no sé decir que no, soy timbre fácil. De verdad, a veces miro un poco, no solamente lo que está pasando vocalmente, sino también las ganas. Sé que no va a pasar, pero quiero darle un ánimo… a todos no va a ser así”, dijo la intérprete de Ingenuidad en el segmento, una vez el concursante se despidió.

Ante estas palabras, Marbelle tomó el discurso y mencionó que era importante que se escogiera lo mejor y se dejara un poco de lado la historia, ya que el camino evaluaría todo el progreso artístico de los aspirantes al premio mayor.

“Todos los artistas estamos escribiendo una historia, pero estamos en un all star, esto es lo mejor de aquí y de aquí. Ya tendremos el momento para compenetrarnos con esas historias, este es el momento para escoger lo mejor para La descarga”, expresó la cantante popular.

De igual forma, Maía indicó que se ponía en la posición de los participantes que llegaban al escenario y sabía lo complejo que era esperar la decisión de un mentor. A esta opinión se le sumó una interrogante sobre quién sería el entrenador con el que ella iniciaría su audición, a lo que respondió que Marbelle.

Allí fue cuando hubo un ‘cruce’ de opiniones, precisamente cuando la colombiana le dijo a la artista tecnocarrilera que era “la más cuchilla” y “estricta” al momento de oprimir el botón.

“Eres la más cuchilla”, dijo Maía, a lo que Marbelle respondió: “No, yo no soy la más cuchilla”.

Entre risas quedó claro que sus opiniones eran en buena onda y cada una respetaba la posición de la otra al momento de seleccionar a los talentos.

Marbelle se sinceró en ‘La descarga’ sobre cómo lidió con las críticas sobre su peso

Dyaner Mendoza, recordada por su actuación en A otro nivel, aprovechó este escenario para plasmar su crecimiento profesional y musical, buscando un cupo en el formato. La joven interpretó la canción Te quedó grande la yegua, de Alicia Villareal, logrando cautivar a Santiago Cruz, Gusi, Maia y Marbelle.

La concursante tomó la palabra y aseguró que superó una crisis emocional que vivió por su peso y un síndrome que tenía su cuerpo, llenándose de impulso necesario para retomar su pasión por la música y seguir el camino que tanto buscó. En sus declaraciones, Dyaner dedicó un mensaje al público, enfatizando en aquellas mujeres que pasaban por situaciones similares a la de ella y no contaban con la seguridad para enfrentar estos episodios.

“Quiero decirles a aquellas mujeres que tienen sobrepeso que eso no importa, el talento pesa más”, agregó.

En este instante, Marbelle se sintió identificada con esta experiencia y terminó reflexionando un poco sobre sus vivencias, las cuales también involucraban su peso y su apariencia. La cantante de tecnocarrilera revivió situaciones que atravesó, donde la ofendían por su figura y la señalaban desde muy joven por la imagen que tenía.

“Entiendo tu emoción y he sentido lo mismo que porque he sido criticada desde los 16 años por mi peso, y abrirme camino y ganarme el poco o mucho respeto que tengo en mi país ha sido gracias a mi voz, que es lo único que tenemos. Siéntete orgullosa porque nunca vas a recibir lo que das, pero tú eres más grande que eso”, puntualizó sobre los comentarios negativos que llegó a recibir, mostrándose fuerte y apasionada por su talento.