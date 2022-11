“Eres grande”: abuelita se desbordó en elogios para Marbelle en ‘La Descarga’

La descarga, programa de Canal Caracol, sigue siendo tendencia por estos días. El reality ha permitido que un gran número de participantes -que ya habían pasado por programas como La voz o A otro nivel- vuelvan a mostrar su talento.

Ahora que han finalizado las audiciones, una nueva fase ha iniciado en La descarga. Los mentores deberán armar sus equipos y, para ello, tendrán que ser los más rápidos en oprimir el botón, luego de que la alarma lo indique.

En la emisión del miércoles 23 de noviembre, los seguidores del programa presenciaron el regreso de María Nelfi, quien fue la ganadora de la primera edición de La voz senior y cautivó a los mentores con su audición en La descarga.

Con su reciente participación, María Nelfi volvió a descrestar al jurado y, como era de esperarse, lucharon por integrarla a sus respectivos equipos. Al ritmo de Que te vaya bonito, de José Alfredo Jiménez, la abuelita pisó fuerte en la nueva etapa del popular reality.

Aunque María Nelfi terminó quedándose en el equipo de María, no dejó pasar la oportunidad para despachar elogios a Marbelle, la reina de la tecnocarrilera. De igual manera, le manifestó a Santiago Cruz que “lo sigue amando”.

“Y tú, muñeca, te amo de todo corazón (a Marbelle). Gracias. Que Dios me los bendiga por este momento tan lindo”, continuó María Nelfi.

Los lamentos entre los mentores no pararon, pues mientras Maía festejaba que la talentosa mujer estará en su equipo, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi también la pretendían.

“Mi amor, no hay mucho que decir. Yo te quería para mí porque me hubiera encantado poder disfrutar de tu voz, pero también -a pesar de la competencia-, tengo que decir que quedas en unas manos maravillosas”, comentó Marbelle.

En seguida, María Nelfi pronunció un emotivo discurso dirigido a la vallecaucana: “Gracias de todo corazón, llenas mi espíritu, mi vida y me abres caminos maravillosos con esa opinión tuya respecto a mí. Y yo te digo que eres grande (...). Que Dios te bendiga, muñeca linda. Larga vida, porque con vida se hace todo y el resto se consigue”.

Participante de ‘La descarga’ conmovió a Santiago Cruz y lo dejó llorando al cierre de su presentación

Durante el episodio del martes en La descarga, los reflectores se posaron sobre el participante Jair Santrich, quien ganó la edición 2017 de A otro nivel.

La canción que escogió para su audición fue Deja que salga la luna, de José Alfredo Jiménez, y logró sorprender a todos los jurados con su potente voz. Adicionalmente, al cierre de su presentación, pronunció un discurso bastante emotivo con el que conmovió a todos los presentes.

Para empezar, Jair Santrich destacó que no es casualidad su presencia en La descarga, sino que se trata de una oportunidad para que Colombia “vea que quiere darlo todo” y “alegrar muchos corazones”.

“Este momento se lo quiero dedicar a mi artista favorita, que es una pequeñita de cinco años, que es mi hija Samara. Ella me ha enseñado a cantar más lindo, ella escribe todos los días la canción más perfecta en mi corazón; a mi mamita linda, cómo quisiera que estuviera aquí en el público aplaudiéndome (...). Le agradezco mucho a mi viejita”, dijo el participante en la ronda de agradecimientos.

La emotividad ya era protagonista y la voz de Jair Santrich se escuchaba entrecortada. De hecho, él mismo dijo que no podía hablar, pues estaba experimentando un sentimiento raro.

“Siento que mi angelito también es mi hermano mayor, que está en el cielo. No sé, siento que él está aquí, siento que él me abraza”, dijo el artista entre lágrimas.

De inmediato, el público aplaudió y Santiago Cruz se dirigió hasta el centro del escenario para abrazarlo y decirle: “Yo vengo de parte de tu hermano”.

A su turno, Marbelle le pidió a Jair que cantara nuevamente y dedicara su interpretación, precisamente, a esa ángel, a su hermano mayor. Poco después, sucedió lo inesperado y Santiago Cruz también rompió en llanto.

“Conscientemente, no hay ninguna conexión, es la música. No se trata solamente de la técnica, se trata de conectar, y este man (Jair) me conectó. No lo conocía, no lo había visto nunca, no tenía ni idea; me agarró y ¡pam!”, expresó Cruz.