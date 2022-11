Participante de ‘La descarga’ conmovió a Santiago Cruz y lo dejó llorando al cierre de su presentación

Durante el más reciente episodio de La descarga, programa del Canal Caracol, los reflectores se posaron sobre el participante Jair Santrich, quien ganó la edición 2017 de A otro nivel.

La canción que escogió para su audición fue Deja que salga la luna, de José Alfredo Jiménez, y logró sorprender a todos los jurados con su potente voz. Adicionalmente, al cierre de su presentación, pronunció un discurso bastante emotivo con el que conmovió a todos los presentes.

Para empezar, Jair Santrich destacó que no es casualidad su presencia en La descarga, sino que se trata de una oportunidad para que Colombia “vea que quiere darlo todo” y “alegrar muchos corazones”.

“Este momento se lo quiero dedicar a mi artista favorita, que es una pequeñita de cinco años, que es mi hija Samara. Ella me ha enseñado a cantar más lindo, ella escribe todos los días la canción más perfecta en mi corazón; a mi mamita linda, cómo quisiera que estuviera aquí en el público aplaudiéndome (...). Le agradezco mucho a mi viejita”, dijo el participante en la ronda de agradecimientos.

La emotividad ya era protagonista y la voz de Jair Santrich se escuchaba entrecortada. De hecho, él mismo dijo que no podía hablar, pues estaba experimentando un sentimiento raro.

“Siento que mi angelito también es mi hermano mayor, que está en el cielo. No sé, siento que él está aquí, siento que él me abraza”, dijo el artista entre lágrimas.

De inmediato, el público aplaudió y Santiago Cruz se dirigió hasta el centro del escenario para abrazarlo y decirle: “Yo vengo de parte de tu hermano”.

A su turno, Marbelle le pidió a Jair que cantara nuevamente y dedicara su interpretación, precisamente, a esa ángel, a su hermano mayor. Poco después, sucedió lo inesperado y Santiago Cruz también rompió en llanto.

“Conscientemente, no hay ninguna conexión, es la música. No se trata solamente de la técnica, se trata de conectar, y este man (Jair) me conectó. No lo conocía, no lo había visto nunca, no tenía ni idea; me agarró y ¡pam!”, expresó Cruz.

Otro ganador de ‘Yo me llamo’ también quedó fuera de ‘La descarga’; no convenció a los mentores

La descarga se convirtió en uno de los programas más comentados de las plataformas digitales, debido a la larga lista de participantes que llegaron al escenario para buscar una nueva oportunidad y demostrar que su voz está entre las mejores. Los espectadores disfrutaron de un reencuentro con artistas que brillaron en proyectos como La Voz, A otro nivel y Yo me llamo.

Entre los concursantes que regresaron a la televisión para impactar con su voz y su estilo, hubo varios que se quedaron con el primer lugar y la victoria de las ediciones en las que estuvieron participando con su talento y profesionalismo. Sin embargo, en su retorno a la pantalla chica, algunos no cautivaron a los entrenadores del nuevo reality y quedaron por fuera de la competencia.

Este fue el caso de David Alsina, quien se convirtió en el ganador de Yo me llamo 2017 con su imitación de Nicky Jam. El cantante pisó el escenario de La descarga con la convicción de conquistar a los mentores en el Todo o nada y así avanzar para jugarse el primer lugar.

No obstante, pese a su evidente parecido vocal con el artista urbano, Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía no quedaron convencidos con la audición que dio, por lo que no quedó seleccionado. El colombiano interpretó Travesuras, pero su show solo logró que la intérprete de Ingenuidad oprimiera el botón.

“A mí no me conectó tu presentación. No es un tema de género musical porque estaba deseando un concursante que propusiera algo de urbano, pero a mí no me conectó y no me sentía tranquilo oprimiendo el botón”, dijo Santiago Cruz, quien no dejó avanzar a Alsina.

En cuanto a las declaraciones que dio Marbelle, toda su decisión estuvo enmarcada en que quería ver más allá del personaje, por lo que se quedó esperado ver matices o cambios en la presentación. Maía indicó que dio el voto de confianza porque buscaba música urbana en el programa, esperando que el talento fuera versátil y diverso.