Otro ganador de ‘Yo me llamo’ también quedó fuera de ‘La descarga’; no convenció a los mentores

La descarga, de Caracol Televisión, se convirtió en uno de los programas más comentados de las plataformas digitales, debido a la larga lista de participantes que llegaron al escenario para buscar una nueva oportunidad y demostrar que su voz está entre las mejores. Los espectadores disfrutaron de un reencuentro con artistas que brillaron en proyectos como La Voz, A otro nivel y Yo me llamo.

Entre los concursantes que regresaron a la televisión para impactar con su voz y su estilo, hubo varios que se quedaron con el primer lugar y la victoria de las ediciones en las que estuvieron participando con su talento y profesionalismo. Sin embargo, en su retorno a la pantalla chica, algunos no cautivaron a los entrenadores del nuevo reality y quedaron por fuera de la competencia.

Este fue el caso de David Alsina, quien se convirtió en el ganador de Yo me llamo 2017 con su imitación de Nicky Jam. El cantante pisó el escenario de La descarga con la convicción de conquistar a los mentores en el Todo o nada y así avanzar para jugarse el primer lugar.

No obstante, pese a su evidente parecido vocal con el artista urbano, Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía no quedaron convencidos con la audición que dio, por lo que no quedó seleccionado. El colombiano interpretó Travesuras, pero su show solo logró que la intérprete de Ingenuidad oprimiera el botón.

“A mí no me conectó tu presentación. No es un tema de género musical porque estaba deseando un concursante que propusiera algo de urbano, pero a mí no me conectó y no me sentía tranquilo oprimiendo el botón”, dijo Santiago Cruz, quien no dejó avanzar a Alsina.

En cuanto a las declaraciones que dio Marbelle, toda su decisión estuvo enmarcada en que quería ver más allá del personaje, por lo que se quedó esperado ver matices o cambios en la presentación. Maía indicó que dio el voto de confianza porque buscaba música urbana en el programa, esperando que el talento fuera versátil y diverso.

Ganador de ‘Yo me llamo’ confrontó a Marbelle por decisión que tomó en ‘La descarga’

Albert Sánchez, quien le dio vida a Roberto Carlos y resultó ganador de la temporada 2019 de Yo me llamo, buscó una nueva oportunidad en la música con La descarga. El participante subió al escenario y conquistó a tres de los entrenadores con su talento vocal y el parecido que poseía con el artista latino, buscando avanzar en la competencia.

Sin embargo, pese a su estilo y profesionalismo para imitar a Roberto Carlos, el cantante no logró pasar a la siguiente fase por consideración de Marbelle. La intérprete de Adicta al dolor no oprimió su botón y eliminó al concursante, quien no perdió la oportunidad para confrontarla, de buena manera, por la decisión que tomó en la audición.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el capítulo, una vez finalizó el tiempo de la presentación, Sánchez agradeció la oportunidad que le brindó La descarga y quiso promocionar su trabajo como artista popular, señalando que está abriéndose paso en el género. En medio de estas palabras, Marbelle destacó su potencial y le deseó lo mejor a futuro, recibiendo una interrogante por parte del imitador.

“Marbelle, pero yo antes de irme yo quiero saber por qué no le diste. ¿Qué fue lo que no te gustó?”, dijo el cantante a la mentora, a lo que ella respondió: “A mí me encantó todo, pero el nivel en La descarga está muy poderoso (…) siento que a nivel vocal hay cosas que ajustar”.

“No eres tú, soy yo”, agregó Roberto Carlos, entre risas, como contrapunteo, por lo que Marbelle enfatizó en que esperaba encontrarse de nuevo con Albert a futuro, pero cantando música popular. Santiago Cruz se mostró divertido con este cruce de mensajes, destacando la bonita interpretación que hizo Sánchez en el escenario.