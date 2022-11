Exparticipante de La Descarga le tira un sablazo a Marbelle por haberlo eliminado del programa

La descarga, nuevo reality del Canal Caracol, ha devuelto al país a infinidad de artistas que ya habían pasado por la televisión colombiana para que deleiten una vez más con su talento y su música, convirtiendo así a la competencia como el programa más visto de las noches en la franja “prime time”.

Exparticipantes de realities como Yo me llamo, La voz y A otro nivel se juegan un cupo para la “casa estudio”, donde convivirán y competirán por el premio mayor, que se lo llevará aquel que logre sobrevivir a todas las pruebas que los mentores les pongan y a la convivencia con las demás estrellas.

Por el momento, el programa está en su fase de audiciones, donde los cuatro mentores tienen que avalar la voz del participante. En caso tal que uno solo no oprima el botón, el competidor quedará eliminado y sin ningún tipo de segundas oportunidades, como fue el caso de Robinson Silva, hombre que imitó a Julio Jaramillo en Yo me llamo, quien luego de cantarle a Santiago Cruz, a Gusi y a Maía logró enamorarlos con sus notas despechadas, sin embargo, no pudo robarle el corazón a Marbelle y quedó descalificado.

Durante el capítulo, que ya se emitió, se ve cómo Silva acepta la decisión de los mentores y cuenta su historia personal, en la que se pudo conocer que el artista dejó a su familia para alcanzar su sueño y, gracias a la plataforma que le dio el anterior reality, logró redimirse con ellos y obtener una mejor situación laboral.

Después de esto, y de unas palabras muy significativas por parte del intérprete de Y si te quedas, ¿qué?, los mentores lo despidieron con mucho cariño y el programa siguió su rumbo, eligiendo a más cantantes y despachando a aquellos que, según los cuatro líderes del show, no tienen el nivel para seguir en la competencia.

Fue, en un espacio que le abrió el programa de chismes Lo sé todo, donde Róbinson se despachó contra la única mentora que no lo eligió, Marbelle, dejando claro que no tienen ni la más mínima idea de por qué ella no oprimió el botó y hasta le tiró la pelota para que ella misma confesara por qué fue que dejó ir al talento de Silva de La descarga.

“Toca preguntarle si no le gusta mi voz, no le gusta mi talento o no le gusta la música de Julio Jaramillo… Creo que ella desde hace varios años conoce mi carrera musical. Hay que decirle a Marbelle que mi voz sale así, yo lo di todo allá”, declaró el eliminado de La descarga en un video que se puede ver en las redes sociales, donde aparecen decenas de comentarios de cibernautas que no están de acuerdo con las afirmaciones del imitador contra la “reina de la tecnocarrilera”.

“Pero hay que respetar a Maribelle, no le gusto y punto, y hay que saber perder y punto”, “Hay que aprender a aceptar los sí y los no 🤷, así de sencillo, humildad!!”, “¿Acaso Marbelle es la única que decide quién entra y quién no? 😂”, “Y tiene que gustarle a juro 🤣. Marbelle no es una pera en dulce, pero a la gente también le gusta joderl@ por todo”, “Por si no se han dado cuenta, ellos no están pasando a ninguno de los que ya ganaron y me parece bien, ellos ya tuvieron su oportunidad de ganar, darse a conocer y de ganar dinero para que hicieran carrera”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Lo sé todo.

Por el momento, ni el cantante ni Marbelle han dado más declaraciones al respecto y La descarga sigue su ronda de selección de talento, que al parecer se alargó y todavía quedan muchas semanas más para ver a los definitivos en la “casa estudio”.