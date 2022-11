Reconocida modelo de OnlyFans le pidió ayuda a sus seguidores para ver a su selección favorita en Qatar

Empezó la segunda semana del torneo que une a todo el universo por una misma pasión, se trata del Mundial Qatar 2022. Millones de fanáticos del deporte del balompié han llegado hasta el país del Medio Oriente para ver jugar a las 32 selecciones convocadas para la Copa Mundo que va hasta el próximo 18 de diciembre.

Entre los encuentros más recientes en la cancha, jugaron las selecciones de Ecuador y Senegal con un marcador 2-1 perdiendo el equipo suramericano. En total serán 64 partidos del Mundial y muchas personas anhelan ver alguno de estos en vivo y en directo.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, los eventos de gran magnitud como el Mundial Qatar 2022 se convierten en tendencia, hasta el punto en el que varias piezas de vídeo o historias se viralizan. Por ejemplo, un príncipe árabe se robó la mirada de los cibernautas, al igual que una profesora compró televisores para que sus estudiantes puedan ver los partidos de fútbol.

Ahora, en las plataformas de interacción social comenzó a figurar el nombre de Aimèe Álvarez, una modelo mexicana que es reconocida en TikTok y se encuentra como Mackiie. A través de Instagram, la joven le pidió a sus seguidores que le ayudarán a llegar hasta Qatar, pues anhela poder ver a la selección Mexico y Arabia Saudita en el próximo encuentro que será el 30 de noviembre a las 2:00 p.m., donde los equipos se encontrarán en el icónico estadio Lusail.

La petición fue directa, por lo que en redes sociales apareció diciendo: “Saben que yo no me ando con juegos, lo digo muy neta, me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar. Ustedes ayúdenme y yo me largo a apoyar a nuestra hermosa selección”, dijo Álvarez. Asimismo, la creadora de contenido escribió: “Es muy en serio. ¿Quién dice yo?”.

La mexicana compartió todos los datos necesarios para cumplir su cometido, aunque es el momento en el que en su perfil oficial de Instagram no hay contenido en el que esté la ubicación del país del Medio Oriente. En su post más reciente, Mackiie publicó que se encuentra en Whashington, Estados Unidos.

A pesar de todo, la modelo se viralizó en las redes, pues los internautas compartieron masivamente el video pidiendo ayuda para ir a Qatar, además escribieron varios comentarios.

“Ese chiste de “deposítame” cada se vuelve más común”; “Póngase a jalar -trabajar-”; “Pues así yo también voy sin pedos jajaja”; “El heroísmo de esa mexicana es impresionante”; “¿A poco ya no le pagan por las fotos?”; “Lo más gracioso es que igual, sí le van a depositar 😂”; “No es mendigar, es telemendigar”, consignaron varios usuarios digitales.

Incluso, una internauta hizo la misma petición, pero pidiendo ayuda para sus estudios: “Saben que yo no ando con juegos, se los digo muy neta ayúdenme a pagar mi licenciatura 😍 qué dicen?? Jalan? No Jalan?”, se lee en Instagram.

Aimèe Álvarez ha viajado por el mundo, en Instagram acumula más de 280.000 seguidores y tiene fotografías en Roma, Grecia, España, entre otros territorios.

Esta es la recopilación en donde la modelo de OnlyFans pidió dinero para ir al mundial Qatar 2022 y apoyar a la selección de México:

Cabe recordar que el lunes 28 de noviembre y faltando un duelo para las 32 selecciones en la fase de grupos, el equipo ‘manito’ está más cerca de la eliminación que de una posible gesta para pasar a los octavos de final, luego de enfrentar a europeos y sudamericanos apenas cuenta con un punto en el grupo C, lo que hace que de manera casi obligada tenga que ganarle a los asiáticos.