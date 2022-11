La profesora que compró televisores para que sus estudiantes puedan ver el Mundial Qatar 2022, se hizo viral

Desde el pasado domingo, 20 de noviembre, se está llevando a cabo uno de los eventos más importantes para el mundo del deporte y el fútbol, la Copa del Mundo Qatar 2022.

Los aficionados del fútbol e incluso los menos fanáticos se reúnen con sus familias para disfrutar de los partidos y quienes no pudieron viajar a ver a sus selecciones, buscan la forma de enviarle la mejor energía a sus compatriotas para que logren avanzar a octavos.

En medio de este magno evento se han dado a conocer varias historias que se han hecho rápidamente virales por la connotación del momento. En esta oportunidad, una profesora mexicana se hizo viral. Luego de que anunciará que compró varios televisores para que sus alumnos puedan disfrutar del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

“Les compré a mis alumnos pantallas para ver el Mundial”, dijo la educadora en un video que publicó en su cuenta personal @cris_lacreisy de TikTok. La maestra acomodó los televisores de 43 pulgadas en su carro para luego colocarlos en los salones de la escuela para que los estudiantes puedan disfrutar de los partidos y puedan apoyar a su selección que logró clasificar a la Copa del Mundo. La maestra también compró parlantes para que los niños pudieran disfrutar mejor de los partidos al tener un mejor sonido.

“Este es para primero, este es para segundo, este es para tercero. Aparte, tres bocinas para que se escuchen todos padres”, dijo señalando cada televisor.

Gracias al gesto que tuvo la profesora con sus estudiantes, el video se hizo rápidamente viral y varios internautas le dejaron un comentario positivo a la mujer por su actitud con sus estudiantes e incluso algunos mencionaron que hubiesen anhelado tener una maestra como ella o ser sus estudiantes en la actualidad.

“A esta maestra le invitaría una chela, pero ya se ganó el cielo”, “yo también quiero ir a esa escuela”, “weeeeeey yo quiero una maestra así”, “ojalá fueras mi profesora”, “obvio les va a encantar a mis amigos y yo llorando porque queremos ver el Mundial, pero no podemos”, “yo tuve una maestra así como tú y te juro que ella cambió mi vida totalmente y todo lo que soy hoy en día se lo debo a ella, más como ella y tú”, “en mi escuela no dieron autorización, pero tener una maestra como usted me gustaría mucho”.

Luego de que el video se hiciese viral, la profesora aprovechó para compartir otro clip en el que se ve a varios adolescentes disfrutando del primer partido en el que jugo la selección mexicana.

@cris_lacreisy Respuesta a @hugo24rojo gracias a todos por el apoyo al tik tok. mís alumnos están emocionados por tantas vistas! ♬ Qatar 2022 - Rootikal swagger

Mundial Qatar 2022: México y Polonia se olvidaron de los goles

México y Polonia tenían la gran oportunidad de sacarle puntos a Argentina tras el ‘batacazo’ del grupo C, a raíz de la inesperada victoria de Arabia Saudita en el debut. Aunque Robert Lewandowski se llevaba la atención sobre el campo de juego, en las tribunas todo fue una fiesta protagonizada por los mexicanos, que son habituales animadores de los mundiales.

Durante el primer tiempo, fue el cuadro dirigido por el ‘Tata’ Martino el más incisivo en zona ofensiva, gracias a un par de opciones cerca al arco de Szczesny. La primera de ellas llegó tras un cabezazo de Alexis Vega que se fue por poco rozando el vertical izquierdo del guardameta polaco.

Cerca al descanso, México tuvo otra en los pies de su lateral izquierdo, Jesús Gallardo, que capturó una pelota al vacío, dejó regado al portero, pero no pudo definir cuando el ángulo se le cerraba, ahogando el grito de gol de la afición que se puso en pie para celebrar.

El dominio del ‘Tri’ incluso provocó algunos gritos de ‘olé’ en su afición, aunque se quedaron con ganas de celebrar, sabiendo que podían incluso ponerse en el liderato del grupo como hace cuatro años, cuando vencieron en su debut a Alemania, esa vez bajo las órdenes del colombiano Juan Carlos Osorio.