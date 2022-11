Se volvió viral al revelar lo ‘poco’ que gastó para llegar al Mundial de Qatar 2022

Este aficionado aseguró que no se gastó más de 3 mil dólares.

El Mundial de Fútbol es el evento más importante del planeta y logra convocar a miles de personas alrededor de esta fiesta deportiva. La inversión para quienes asisten al Mundial que se celebra en Qatar representa un gasto alto y significativo.

No obstante, este lunes 28 de noviembre se conoció la historia de un aficionado ecuatoriano que se encuentra disfrutando del Mundial y que en comparación a lo costoso que resulta asistir a Qatar 2022, este hincha reveló que viajó a muy bajo precio.

En este mismo sentido, el ecuatoriano identificado como José Martín señaló que aunque no es barato, es algo que no es inalcanzable y explicó cómo hizo para no gastar más de 3 mil dólares y poder disfrutar de la primera ronda en el Mundial de Qatar 2022.

“Económico no es, pero tampoco es algo inalcanzable. La clave es no pagar esos ‘tours’ que vendían en más de 10 mil dólares″, dijo Martín al canal El Trece de Argentina.

Dicho esto, explicó que lo primero que hizo fue comprar las entradas para los partidos, ya que como Qatar es un país pequeño era un prerrequisito para poder aspirar a acceder a hoteles u hospedajes. Dicho esto, el ciudadano ecuatoriano agregó que se enfocó en conseguir entradas para los encuentros de su selección frente a Países Bajos y Senegal, ya que al ser Qatar local sería muy complicado conseguir los boletos.

Ante esto, el aficionado dijo que destinó en entradas para los dos partidos no más de 250 dólares, por lo que aseveró que no le pareció muy costoso, teniendo en cuenta también que la economía ecuatoriana utiliza el dólar como moneda local.

Por otra parte, algo que para él pareció increíble fue el precio de su hospedaje, ya que logró conseguir una suite por 80 dólares la noche, por lo que en total pagó 400 dólares por 5 noches. Sin embargo, conseguir esto no fue nada sencillo y fue una tarea que le llevó bastante tiempo.

Ahora bien, José Martín aseguró que luego se dedicó a buscar los vuelos, una labor que haciéndola detallada y juiciosamente puede generar bastante ahorro a la hora de viajar.

En esto, según explicó, gastó un total de 1.626 dólares; con una primera inversión de Quito-Madrid de 946 dólares y otro trayecto a Doha por un valor de 680 dólares.

Este es el precio de un almuerzo y otras comidas en Qatar durante el Mundial

El pasado domingo 20 de noviembre se dio inicio a la competición más importante a nivel de selecciones, cuando Qatar y Ecuador jugaron el partido inaugural del Mundial 2022.

Asimismo, las demás selecciones clasificadas, con el pasar de las semanas, irán cumpliendo con el calendario del torneo hasta llegar a la gran final que se disputará el domingo 18 de diciembre, donde Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y España son las grandes favoritas para ser el próximo campeón.

En ese orden de ideas, miles de fanáticos de sus respectivas selecciones, así como del fútbol en general, ya se encuentran en Oriente Medio, motivo por el cual deben tener un presupuesto a la mano, debido a los altos costos de pasajes, alimentación y boletas del partido.

Por ejemplo, el portal Precius Mundi asegura que conseguir un “almuerzo casero” en Qatar tendría un costo de 8,24 dólares, lo que equivale a unos 38.000 pesos colombianos. Del mismo modo, un combo básico de hamburguesas de las grandes marcas tendría un costo de 6,87 dólares, es decir 31.600 pesos colombianos.

Sin embargo, hay otros alimentos que pueden salir más costosos, como el pollo asado, ya que este puede costar 39,67 dólares, lo que equivale a 182.000 pesos, mientras que una pizza podría costar 6,84 dólares, es decir, 31.500 pesos colombianos.

De igual manera, las bebidas pueden llegar a tener un costo bastante alto, como la cerveza, ya que está prohibida. No obstante, los organizadores permitirán su distribución en puntos específicos. En ese sentido, una cerveza de 330 mililitros puede llegar a valer 11,26 dólares, equivalentes a 51.600 pesos.

Finalmente, una gaseosa tendría un costo de 1,09 dólares, unos 5.000 pesos colombianos. No obstante, estos precios pueden variar al inicio de la competición.