Nicolás Arrieta no se guardó nada y se fue contra La Liendra por sus videos en Qatar

La Liendra está en Qatar y, como era de esperarse, ha generado polémica con su viaje, que en principio era para ver algunos de los partidos del Mundial que se está llevando a cabo allí, pero terminó siendo un viaje turístico más, donde el pereirano ha visitado diferentes lugares del país árabe y allí ha hecho declaraciones tan polémicas como absurdas.

Fue un video en especial el que hizo que La Liendra se volviera tendencia y todo porque incluye un tema polémico para las mujeres de Oriente Medio y para su novia, la maquilladora profesional Danii Duke.

En el clip se ve al creador de contenido en un mercado callejero donde venden diferentes artículos propios de la cultura catarí, entre ellos los burkas, traje que usan las mujeres musulmanas para tapar su cuerpo, tal y como lo dicta su religión y su tradición cultural.

Todo iba normal hasta que el pereirano empezó a indagar por uno de estos atuendos, argumentando que se lo quería comprar a su novia, pues tenía un deseo muy particular y era verla con él, no para que tuviera un recuerdo de dicho país, sino para que nadie en la calle la mirara.

“¿No tenés una que tape todo el rostro? Esa está muy descubierta. Esa es la que tapa todo el rostro. Claro, parce, es que vea, así, yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda ver nadie. Así no, es que está muy descubierta, porque le estoy viendo los dedos de los pies, no señora, mostrona. Mentiras”, dice La Liendra en el clip, que le dio la vuelta a todo Colombia.

Gracias a algunos cibernautas, el video llegó al también creador de contenido Nicolás Arrieta, uno de los influencers más acérrimos y temperamentales de todo el país, pues no se queda callado con nada y se va de frente contra el que sea.

“Lo que para él es un chiste, diciendo que él quiere que su novia esté tapada de los pies a la cabeza, con un burka si no estoy mal, una vaina que las mujeres en Irán están peleando porque es un método de represión, es obligatorio”, empezó a decir Arrieta.

Después, se despachó contra el pereirano, defendiendo la libertad de las mujeres y su libertad de expresión.

Cabe resaltar que en este momento Irán, específicamente sus mujeres, están viviendo tiempos muy álgidos, pues la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini, a manos de rebeldes extremistas por supuestamente llevar de mala forma su burka, hizo que estallara toda una revolución.

Desde niñas hasta señoras de edad están saliendo a las calles, arriesgando sus vidas, para exigir sus derechos y que no las maten por el solo hecho de no usar lo que los dictadores quieren que usen.

Dejando esto claro, Arrieta sigue con su opinión hiriente contra La Liendra.

“Hombre, vamos a obviar esto y vamos a decir una vaina acá: ¿por qué no se lo pone él? (risas). O sea, por favor, que La Liendra se tape la cara, gracias. Y se tape la boca de una vez y deje de hablar tantas güevonadas y deje de huirle tanto a la pelea, que firme el papel, don chimbo caga… Qué porquería de ser humano, ¿qué clase de persona lo sigue? ¡Dios!”, arremetió el bogotano, quien dejó muy claro que no está de acuerdo con la actitud de La Liendra, haciendo chistes de un tema que en este momento cobra vidas en varios países del planeta.

De hecho, Qatar es un país que está envuelto en varios líos de violaciones de derechos humanos contra los migrantes que ayudaron a construir los escenarios deportivos del Mundial bajo condiciones laborales inhumanas, o con las mujeres que también deben usar dichos trajes por obligación moral o el rechazo e incluso la cárcel para las personas de la comunidad LGBTIQ+.