“Son rebeldes en los precios” La Liendra criticó los altos costos de la boletería del concierto de RBD en Medellín

Tras unos meses de espera, este lunes 13 de febrero se confirmó que la banda mexicana Rebelde estaría presente en Colombia y haría una presentación en la ciudad de Medellín, el próximo 3 de noviembre.

La felicidad invadió a varios jóvenes que vieron la serie televisiva y que anhelaban que la banda se presentará en el país; pese a esto, varios no están del todo conformes, debido a que las boletas tiene un elevado costo y no todo el mundo puede acceder a ellas.

Recientemente, Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, dio su punto de vista al respecto. Cabe mencionar que este personaje se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte. Sin embargo, también ha estado en el ojo de la opinión pública por cuenta de las opiniones que da sobre diferentes temas y aspectos de la vida cotidiana.

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, La Liendra se refirió al elevado costo de las boletas, pese a esto el influenciador aseguró que asistirá al concierto no por ser fanático de la banda, sino por hacerle compañía a su pareja Dani Duke quien si fue fiel seguidora de la serie Rebelde (2004-2006).

La Liendra y Dani Duke - Foto: Instagram @la_liendraa

“Estoy viendo que todo el mundo está hablando de Rebelde; que Rebelde viene pa’ Colombia, que esto y lo otro. Mi novia es refan de Rebelde y todos sus amigos; y yo voy a ir con ella, pero estoy sorprendido: que para yo ir y estar en el palco de Rebelde la mera boleta mía vale dos millones de pesos ¿ah? Esa gente sí es una rebelde pero en los precios, y si sin rebeldes, para ir a ese concierto nos ponen a ahorrar”.

Famoso extranjero boleteó a 'La Liendra'. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_liendraa

Para finalizar La Liendra le contó a sus seguidores que cuando se transmitió la serie él estaba muy pequeño y aunque se la vio mencionó que no tiene tan presentes las canciones de la banda. Y aseveró que aún tiene dudas de si ir o no, ya que tendría que invertir dos millones de pesos en una boleta para ver a una banda que poco conoce.

“La verdad, cuando Rebelde estaba en su auge, cuando estaba muy pegada, cuando lo estaban transmitiendo, yo era muy chiquitico, pero recuerdo que me veía la novela y toda la vuelta. No sé si yo quiera ir, o sea, como que invertirle dos millones de pesos… mi novia se lo invierte, porque ella es refan de ellos y se sabe todas las canciones, pero es que yo no sé”.

RBD en Colombia | Fans reportan fallas para comprar boletas, página colapsó en minutos

La famosa agrupación mexicana RBD, que revolucionó la industria del entretenimiento en los años 2000, terminó con la larga espera que tenían sus millones de seguidores y confirmó el pasado 19 de enero que volverán a los escenarios a finales de 2023. Sin embargo, la página web para comprar sus boletas en el país está colapsada.

En un principio, se creyó que no vendrían al país. No obstante, RBD lanzó un bombazo esta semana en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que Colombia sí hará parte de la gira de conciertos, puntualizando que se presentarán en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el próximo 3 de noviembre.

“¡La espera terminó! RBD estará en vivo el próximo 3 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot. Nos vemos pronto Medellín”, manifestó la agrupación, la cual anunciará más sorpresas prontamente.

Tras este anuncio, este miércoles 15 de febrero a las 9:00 de la mañana inició la preventa de las primeras entradas para el concierto en Colombia después de más de 15 años. Sin embargo, la página de e-Ticket colapsó en pocos minutos.

Miles de usuarios reportaron a través de las diferentes plataformas digitales que el portal web de la mencionada registró varias fallas técnicas, impidiendo realizar la respectiva compra, puesto que no carga durante el proceso de selección de asientos.

“Con mi último aliento maldigo a e-Ticket, Ocesa y Diomar, por esa organización tan nefasta en la venta de entradas para RBD”; Lo de e-ticket demuestra que deben estar preparados para la alta demanda de usuarios; “Se nota que no tenían ni idea en que se metían”, fueron algunas quejas de los seguidores de la banda.

Igualmente, otra usuaria enfatizó: “¿Los que compraron las boletas, cómo hicieron? Porque estoy aquí desde las 9:00 de la mañana y nada Se cae y se cae la página. Este es el problema real del concierto de RBD el servidor de e-ticket”.

Los que compraron, como hicieron?? Porque estoy aquí desde las 9:00 y nadaaaaaa se cae y se caeee. Este es el problema real del concierto de RBD el servidor de eticket vale pan #rebelde pic.twitter.com/5ol0VJ3qG8 — Maria Paz Vargas (@MaPazVargas) February 15, 2023

Ante la cantidad de reclamos que recibió, la compañía encargada de la boletería emitió un corto comunicado de prensa en su perfil de Twitter y explicó que el colapso del portal se debió a que hay cerca de 200.000 personas dentro del sitio web. Asimismo, reiteró que todavía quedan entradas.

“Estamos trabajando para que todos los fans puedan estar en el evento, somos más de 225.000 personas dentro del sitio web. Tranquilos, ¡aún hay boletería disponible en todas las localidades!”, precisó e-Ticket.