Los tropiezos que tuvo Shakira para grabar su primer álbum; fue ‘desplazada’ por Diomedes Díaz

Shakira es una de las artistas colombianas más importantes a nivel mundial. Además, gracias a sus más recientes éxitos Te Felicito, Monotonía y Music Sessions #53, último que hizo junto al productor argentino Bizarrap, la barranquillera ha logrado imponerse en la industria musical con los récords y las cifras que sigue sumando en las diferentes plataformas digitales, con más de 250 millones de visitas en YouTube y superando los 75 millones de oyentes en Spotify. La colombiana contagia al mundo con su ritmo, pero en sus inicios fue ‘desplazada’ por Diomedes Díaz al intentar grabar su primer disco.

Shakira y Bizarrap con su éxito 'Music Sessions #53' - Foto: Sony Music

A pesar de su ruptura amorosa, la cantante colombiana cuenta con una amplia experiencia musical; posee una discografía que suma 11 álbumes de estudio, 3 discos recopilatorios, 5 álbumes en vivo y un total de más de 80 millones de ventas en todo el mundo, todo logrado con esfuerzo y disciplina, aunque esto no siempre fue así, pues Shakira tuvo que pasar por varios tropiezos para lograr el reconocimiento y la fortuna que hoy en día posee.

Uno de los ejemplos de sus tropiezos lo recordó el grabador de discos Rodrigo Muñoz en una entrevista con EL PILÓN, quien para ese momento trabajaba en Ingeson Estudios.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll—nombre completo de la famosa—, en 1993, cuando apenas tenía 16 años de edad, cuenta Muñoz que fue ‘echada’ por el cantante más exitoso de la música vallenata, Diomedes Díaz, que en para esa época era la joya de la corona de la compañía Sony Music.

Shakira en su juventud. - Foto: @somosshakifans

“A Shakira la llevó Gabriel Muñoz —director de artistas y repertorio de la Sony Music— a los estudios de Ingeson en la capital del país, porque en los dos estudios que tenía la Sony en Bogotá estaban grabando Diomedes Díaz y Jorge Oñate”, contó el extrabajador de Ingeson Estudios.

Era evidente la vasta experiencia con la que contaba el ‘Cacique de la Junta’, por lo que contaba con ciertos ‘privilegios’ pues se había impuesto con la canción Título de amor, logrando un récord de 600.000 copias vendidas, mientras Shakira apenas grababa su primer álbum y ni hablar de su anonimato en la industria musical.

De acuerdo con las declaraciones de Muñoz al medio citado, ese día no solo recibió a la barranquillera, también estuvo allí la agrupación de los hermanos Zuleta, que para ese momento grabaron lo que sería un nuevo éxito vallenato Mañanitas de Invierno.

Shakira —que llegó al estudio acompañada de su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado—tuvo que soportar el hecho de que grabara primero Diomedes Díaz, sino además las críticas de las personas pues la gente no creía en el talento de aquella adolescente.

“La hicieron andar y vea que magnitud tan grande. Sin embargo, ya se notaba la persona que iba a ser, todas las letras eran de ella. Pero ese trabajo era de mucha música electrónica, no le prestaron mucha atención al disco”, manifestó.

Getty Images - Foto: Getty Images

Para ese momento, la barranquillera se disponía a grabar Peligro, que aunque su estreno no fue un éxito, sirvió como preámbulo a su siguiente canción Pies descalzos, que Sony Music lanzó al mercado el 6 de octubre de 1995 en lo que se convirtió en el nacimiento de un ícono de la música mundial.

“Todavía la gente me pregunta, y yo digo con orgullo: sí claro, yo grabé con Shakira”, reveló Muñoz.

¿No se soportan? Abogado de Shakira y Piqué reveló cómo es la relación actual de la pareja

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de distintas noticias en los medios internacionales, debido a todo el proceso de separación que llevaron a cabo en 2022, luego de que hicieran oficial su ruptura amorosa. Los dos tomaron caminos diferentes, dejando atrás toda la historia que construyeron desde 2010.

Y es que desde que firmaron los papeles por temas legales, la expareja ha tratado de mantenerse al margen por el bien de sus hijos, pero se sabe que entre ellos no existe la cordialidad ni hay contacto. Su relación parece como si fueran “perros y gatos” pues ambos se envían indirectas, Shakira con sus canciones y Gerard Piqué publicando fotos con su nueva novia, Clara Chía.

El abogado del exfutbolista ha dado a conocer algunos detalles sobre la relación actual que llevan estas dos celebridades y sostuvo que sus clientes no tienen pensado ser amigos, no existe ninguna posibilidad de que esto suceda. “¿Ser amigo de tu expareja? No, no, eso es utópico”, dijo Ramón Tamborero en ‘La Vanguardia’.

También añadió: “Lo repito a mis clientes: una vez ya firmado vuestro convenio de divorcio, os aconsejo meterlo en un cajón… ¡y a dialogar!”, pero esto no ocurrió con Shakira y Piqué, pues en varios encuentros se ha podido notar que no se determinan.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Cabe recordar que el especialista ya había hablado con la prensa cuando la expareja se encontró en los tribunales para legalizar su ruptura y acordar la custodia de Milan y Sasha.

“Han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas”, dijo el abogado, puntualizando en que la colombiana y el español fueron muy inteligentes al momento de decidir en su separación.

El español también aprovechó para revelar que todas las negociaciones tomaron un total de siete meses, despertando curiosidad sobre desde cuándo estaban buscando la separación y el camino a futuro de los menores de edad. Ramón Tamborero, según recogió el medio, mencionó que se dieron diversas reuniones preparatorias, las cuales abrieron paso a la cita final para registrar toda la decisión final.

Según se confirmó, este documento se concretó después de trece horas de reunión, dejando de lado todos los conflictos y centrando la atención en un camino específico para no afectar a sus hijos.

“El acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias (...) La reunión decisiva de la firma duró trece horas. Es mejor un mal pacto que una buena sentencia (...)”, recogió el portal.