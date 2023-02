Video: crearon versión de la canción de Shakira y Bizarrap como si se hubiera lanzado en los años 90

Este éxito musical de la cantante barranquillera Shakira y el productor argentino Bizarrap le ha dado la vuelta al mundo y muchos se han dejado contagiar por su ritmo y particular letra que, sin duda, lanzó duras indirectas a Gerard Piqué, expareja de la artista, y a su nueva novia, Clara Chía.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Frases como “Yo contigo ya no regreso ni que me llore’ ni que me suplique’”, “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “cambiaste un Rolex por un Casio”, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”, son las que cientos de seguidores de Shakira no paran de cantar.

Este canción se volvió tan popular que ha logrado mantenerse en las tendencias de la plataforma YouTube durante cuatro semanas consecutivas. Además, se conoció que la colombiana sigue facturando con este lanzamiento, puesto que en Spotify se convirtió en la tercera cantante más escuchada y suma casi 80 millones de oyentes mensuales, siendo la primera mujer latina en alcanzar este puesto y esa cifra.

Shakira compuso varias canciones contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

Ahora bien, ante el auge que ha tenido este éxito musical, muchos han querido mostrar su talento a través de las redes sociales y así lo hizo un productor llamado Kristian Bob, quien en su cuenta de TikTok compartió un video que en poco tiempo se volvió viral.

Se trata de la transformación que le hizo a la canción de Shakira y Bizarrap para que se escuchara con ritmos de los años 90. En esta se tuvieron en cuenta sonidos que se obtienen de la guitarra y la batería, en lugar de los beats electrónicos que tiene la versión original.

@mr.bob1898, como es conocido en esta red social, no solo ha hecho algunos cambios en Music Sessions #53, sino sino que también hizo una versión más clásica de la canción Yo perreo sola del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Cabe resaltar que el video publicado en TikTok ya suma más de 700 mil reproducciones y 80 mil ‘me gusta’ de los seguidores del productor, quien no dudó en escribir “Cuando salpica en los Pies Descalzos 😅”.

Los internautas quedaron encantados con esta versión y le comentaron en el clip que por favor sacara la canción completa. “Saca la versión entera por favor 🥺”; “Shakira le canta a las nuevas generaciones para que su legado siga intacto por los años de los años amén”; “La Shakira de los 90, la mejor Shakira por siempre!”; “wooooow si suena a la Shakira de los 90′s”; “La Shakira noventera la mejor de todas”.

La curiosa invitación que recibió Shakira para participar en una rifa

Shakira nació en Barranquilla, Colombia, y desde muy pequeña supo que su pasión era cantar; además, su abuela le enseñó sobre la danza árabe y se ha caracterizado por su sensual movimiento de caderas durante sus espectáculos.

La cantante ha estado en el ojo público debido a la confirmación de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué por la infidelidad con la joven de 23 años, Clara Chía. Fue el pasado 4 de junio de 2022 cuando la ahora expareja hizo el anuncio y desde entonces mucho se dice de ambos.

Shakira se habría enterado de la infidelidad por un tarro de mermelada en su nevera. - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

Cabe resaltar que la barranquillera ha logrado sacar provecho de su tusa gracias a la música, pues compuso varias canciones que le lanzaban pullas a Piqué y a su novia. Una de esas y la más reciente, Music Sessions #53 junto al productor argentino Bizarrap.

La publicación de este éxito ha hecho que el nombre de la colombiana se escuche todos los días con más fuerza. Sin dejar a un lado que cada que pasa el tiempo se conocen más y más detalles de lo que fue su separación y cómo lleva su vida ahora sin el español.

Las redes sociales son un vínculo entre la artista y sus seguidores, pues allí suele compartir momentos especiales para ella y hacer anuncios importantes. Pero esto no es todo, no solo es ella quien hace publicaciones, sus fanáticos también han intentado escribirle para hacerle invitaciones un poco fuera de lo común.

En la plataforma TikTok se hizo viral un video donde se escucha a un hombre con acento costeño mandarle notas de voz a la colombiana. “Shaki querida cómo estás, bendiciones Shaki, tú no me conoces, pero yo a ti sí”, empezó diciendo.

Luego continuó entre risas: “Estoy haciendo una rifa vale 3.000 pesos, para que te ganes 100.000 barras, y sé que no te van a solucionar la vida, pero ay 100 son 100. Pa’ ve si me colaboras ahí mi vida. Te digo a ti, porque yo sé que las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

En otro video se pudo evidenciar que al hombre no le bastó con enviarle audios a Shakira, sino que también lo hizo con Gerard Piqué preguntándole que por qué su ex no le respondía.

“Ven acá te voy a pedir un favorcito, lo que pasa es que yo le escribí a tu ex, a Shaki, pero no joda no me contesta, está como sin datos, no sé”, dijo el sujeto.

Luego indicó: “pa’ le digas ahí que estoy haciendo una rifa (...) y cualquier vaina tú también me colaboras ahí, me mandas la plata (...) Gracias hermanito y perdona que te salpique”.