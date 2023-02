Abuelita se hizo viral tras cantar con mucho estilo la nueva canción de Shakira y Bizarrap: “Pa’ tipos como tú”

La adulta mayor fue protagonista de un particular video que se llevó los aplausos en TikTok.

Shakira la sacó del estadio con el lanzamiento de su nueva canción en compañía de Bizarrap, la cual tituló Bzrp Music Sessions #53, y se convirtió en un dardo directo para Gerard Piqué y Clara Chía. La barranquillera le imprimió todos sus pensamientos a la letra, la cual construyó en compañía de Keityn, talento colombiano.

keityn y bizarrap en el estudio Foto: instagram @keityn - Foto: Foto: instagram @keityn y @shakira

El éxito de este sencillo cruzó fronteras y llegó a millones de personas, quienes actualmente siguen cantándola y tarareándola. La letra y el ritmo cautivaron, al punto de que siguen apareciendo videos en redes sociales, donde se plasma la fiebre artística que proyecto la cantante.

Recientemente, TikTok se convirtió en el escenario para que un particular y tierno video se hiciera viral, reflejando el impacto que tuvo Shakira en su público. La protagonista de estas imágenes no ocultó su gusto por la producción de la celebridad, interpretándola con todo su estilo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip, una adulta mayor se encontraba bajando unas escaleras eléctricas, mientras llevaba su bastón y unos grandes audífonos de color rosa. Varias personas se ubicaron detrás de ella y fue captada la reacción que tuvieron al escucharla cantando el tema de Shakira.

Animación del video Bzrp Music Sessions #53. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

La mujer repetía en varias ocasiones parte del coro, el cual decía: “Pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú”. Cada persona mostró una respuesta distinta al ver a la abuelita interpretando esta letra, por lo que optó por grabarla o bailar detrás de ella.

Algunos de los rostros que fueron captados en el clip, de la cuenta @Conbuenhumor, no evitaron reír o enternecerse por el estilo propio que le imprimió la adulta mayor a esta interpretación, mientras intentaba bailar y mover su cuerpo.

El video ya sumó más de dos millones de likes en la plataforma digital, además de los 24 millones de reproducciones que logró alcanzar desde que se publicó.

Parodia de la canción de Shakira y BZRP: trabajadoras exigen que les aumenten el sueldo

En los últimos días, se hizo viral una parodia de la más reciente producción de Shakira con Bizarrap, la Mussic Session # 53, pues un grupo de trabajadoras españolas de una reconocida tienda de ropa a nivel mundial denuncian que no les han aumentado el sueldo desde 2009.

Los versos que utiliza los beats de la canción de la barranquillera dicen: “Perdón, ya cerré el portón, aquí no vuelvo con este problemón. Tanto que te las das de tiendón, pero cuando haces mucha caja, nos aprietas el cinturón”.

Y continúa: “Sorry baby, hace rato que debimos revisar contratos, muchas horas ahí de pie vendiendo vuestros trapos, muchas horas y al final mi pasta (paga) te la llevas tú. Te forras a lo grande y nosotras sin gastar ni un triste vermú (vino)”.

La colombiana fue criticada por figuras españolas que no estuvieron de acuerdo con este lanzamiento contra Piqué. - Foto: Captura de pantalla YouTube @bizarrap

“Que no tenemos ni un penique, pero deja que yo te lo explique, son muy pocos nuestros ingresos, 10 años ya con el mismo sueldo. Entendemos que os portasteis como unos caciques, no quiero que esta música lo dulcifique. Os dejamos la persiana bajada, con las ventanas paradas y una fila muy larga, os creísteis que vencisteis y os volvemos más duras; las mujeres ya no lloran, ahora ¡las mujeres luchan!”, agrega.

“Tienes fama de empresa solvente (la marca) no es lo que parece, mi pasta te la llevas tú. Te forras a lo grande y nosotras sin gastar ni en un triste vermú”, concluye la canción con la que las trabajadoras españolas buscan que su empleador les suba el sueldo.

De acuerdo con El Diario de España, las trabajadoras son del Pamplona, capital de Navarra, y están protestando desde el 9 de diciembre de 2022.

Las mujeres aseguran que la mayoría de ellas tiene un contrato de medio tiempo por 500 euros y que ese salario es de 2009, por lo que manifiestan que han perdido el 20 % de poder adquisitivo. Y aseveran que “H&M ha facturado 822 millones de euros entre 2020 y 2021 y que ha repartido 20 millones de euros en dividendos a sus accionistas en el último año”.