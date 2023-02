RBD en Colombia: estos son los precios de las boletas del concierto en Medellín

RBD dejó sin palabras a millones de personas con el anuncio de su regreso a los escenarios bajo una gira significativa, la cual cerraría un importante capítulo en sus vidas. Los integrantes de la agrupación develaron sus planes con este reencuentro, el cual pondría a cantar a sus fans todos y cada uno de los temas que marcaron su trayectoria musical.

En medio de la emoción por el anuncio de distintas fechas en 2023, Colombia y otros países de Latinoamérica quedaron en el aire, debido a que no estuvieron incluidos en el primer anuncio oficial de la gira Soy Rebelde Tour. Ante la espera, el desconcierto y la incertidumbre, miles de fanáticos no ocultaron su desilusión al ver que sus ciudades no estaban dentro de este recorrido.

La banda llegará tras varios años ausente en Colombia. Foto: Instagram @guillermorosas. - Foto: Foto: Instagram @guillermorosas.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, RBD lanzó un bombazo a través de redes sociales donde revelaba que sí vendría a Colombia y se reencontraría con miles de personas que actualmente siguen disfrutando de sus letras. La banda mexicana soltó varias pistas, al punto que terminó involucrada Karol G.

El próximo 3 de noviembre, la ciudad de Medellín será el escenario para la primera fecha de los mexicanos en Colombia, en caso de que se logre confirmar nuevos días para que se presenten con este tour. El anuncio se realizó en Provenza, donde los seguidores conocieron detalles de la preventa y la venta general de este show.

Ante la expectativa de los curiosos, la cuenta MusicTrendCol compartió en Instagram y Twitter los precios de la boletería y los nombres que llevará cada una de las zonas del Atanasio Girardot. Las localidades de este evento fueron bautizadas como las canciones de la banda, muy similar a lo que ocurrió con Bad Bunny.

La agrupación visitará Colombia en el mes de noviembre. - Foto: Captura de pantalla canal de YouTube RBD Oficial

De acuerdo con aquel perfil, y la página oficial de ETicket, la preventa será el miércoles 15 de febrero y la venta general el viernes 17 de febrero. Los precios de las boletas oscilan entre los $ 114.000 y $ 1.923.000.

En un gráfico, donde se plasmaron la organización, las localidades con su respectiva numeración y los precios por persona o grupo, se detalló que el palco Soy rebelde es el más costoso con un valor de $ 1.923.000 por persona, mientras que el palco Sálvame llega a $ 1.481.000. El palco Solo quédate en silencio cuesta $ 1.357.000 y el palco Ser o parecer está en $ 1.187.000.

Los demás espacios están entre $ 912.000 y $ 114.000, dividiéndose en zonas enumeradas y de admisión general.

Precios individuales con la respectiva aclaración de la venta y el costo del servicio de la tiquetera:

Es importante recordar que esta gira no contará con la presencia de Alfonso ‘Poncho’ Herrera, quien decidió apartarse de la música y continuar emprendiendo su camino por la actuación. Los otros cinco integrantes, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Chistopher Uckermann, serán quienes retomen la agrupación.

En esta ocasión se espera que los cantantes logren interpretar gran parte de su discografía, la cual marcó una huella importante en una generación pop. Los fanáticos anhelan escuchar temas como Sálvame, Bésame sin miedo, No pares, Solo quédate en silencio, Inalcanzable, Tras de mí, Este corazón, Ser o parecer, Aún hay algo, entre otras.

Por el momento, se espera que RBD logre concretar nuevas fechas en Colombia, debido al gran auge que tomó y el papel que jugó en miles de personas. Anahí y Dulce María estuvieron compartiendo contenidos relacionados con el país, demostrando el cariño y aprecio que le tomaron por el apoyo que recibieron por años.