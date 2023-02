No más espera: así anunció RBD su gira por Colombia; los fans de la agrupación ‘mueren’ de la dicha

Luego de que RBD anunciara su gira llamada Soy Rebelde Tour y que Colombia no estuviera entre los países que tendría sus shows, muchos seguidores quedaron tristes y empezaron a hacerles llamados a la banda para que visitara el país.

“Pero cómo no van a incluir Colombia”, “¿Y los colombianos que somos? ¿Hijos de menos ‘mae’? Procura poner el punto rojo en Colombia o no espero na’”, “Colombia fue su primer concierto fuera de México, ingratos, no nos hagan esto”, expresaron los fans de RBD.

Una de las artistas que también estuvo involucrada e insistió para que esto pudiera llevarse a cabo fue la paisa Karol G, quien en un trino escribió: “Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”, a lo que la Anahí, integrante de la agrupación, le respondió diciéndole: “¡Te amo!”.

Anahí y Karol G cantaron en un concierto de la colombiana. - Foto: Instagram @anahi

Este lunes, 13 de febrero de 2023, RBD hizo su anuncio oficial sobre sus presentaciones en Colombia, luego de varias publicaciones en sus redes sociales, donde le pedía a todos sus fanáticos reunirse en Provenza, un reconocido sector de Medellín el cual se popularizó por la canción de la colombiana Karol G.

RBD pidió a sus seguidores reunirse en Provenza - Foto: @rbd_musica

A las 8:00 de la noche, los colombianos tuvieron la noticia y los detalles de cómo serán los conciertos de la agrupación mexicana. Habrá una fecha en la ciudad de Medellín y el lugar de encuentro será el Estadio Atanasio Girardot.

3 de noviembre fue el día escogido para que RBD haga vibrar los corazones de sus seguidores con canciones como “sálvame del olvido”; porque sueñan con ver de nuevo y, por última vez en un escenario, a Anahí, Christopher, Maite, Christian y Dulce María, interpretando temas como “Solo quédate en silencio”, “Enséñame”, “Ser o parecer”, entre otros.

RBD estará el 3 de noviembre en Colombia - Foto: @rbd_musica

La venta boletería se hará en una preventa y los precios de las entradas están entre los 100.000 y 1.700.000 pesos, según el sitio Music Trends Colombia.

Cabe resaltar que fueron miles los asistentes al punto de encuentro, quienes esperaron por varias horas a que la banda diera a conocer cuándo serían sus conciertos en Colombia. A través de redes sociales, los fans de RBD compartieron los momentos previos al anuncio.

El esperado anuncio de RBD en Colombia será en minutos aquí en Provenza, en Medellín 🚨



Los conciertos serían en noviembre y se habla de 2 fechas en el Atanasio Girardot 🎤



8:00 PM se conocerán los detalles… pic.twitter.com/sc1GaCWZUG — Esteban Hernández (@EstebanH_) February 13, 2023

En estos momentos está así provenza debido la expectativa del anuncio de RBD en Colombia. #SoyRebeldeTour #provenza #RBD pic.twitter.com/9phaLSMjwH — Lauren 🧡 (@alterahuevos) February 13, 2023

El mood en Provenza, Medellín siendo superior siempre pic.twitter.com/pW8DbgVaki — Sara'h ✨ (@sarahvodk4) February 13, 2023

Bueno ya estamos en provenza, a que hora sale Karol g a darnos la noticia pic.twitter.com/vFA06h5has — Jota💜✨ (@Jhulianamateus) February 13, 2023

Alcalde de Medellín ya había dado pistas de RBD

El alcalde Daniel Quintero Calle también empezó a dar puntadas sobre la llegada de la banda. Él trinó: “Y soy rebelde…”, especulando sobre la posible presentación. Luego apareció en un consejo de gobierno con la emblemática corbata roja.

Ante la incertidumbre de los fanáticos y la lluvia de rumores que abundaban en internet, el mandatario distrital rompió el silencio el pasado jueves 26 de enero y entregó detalles de lo que se estaba haciendo para que los mexicanos arribaran a la capital de Antioquia en la gira.

En primer lugar, confirmó que había interés de la administración distrital para que se realizara el concierto, tal como se había pedido públicamente. Así lo afirmó Quintero Calle: “Estamos en negociaciones y esperamos pronto dar resultados en nuestras negociaciones. Esta es una estrategia de cómo hacer que llegue más turismo a la ciudad para que no sea estacional, que no sea solo en Feria de Flores”.

Alcalde Daniel Quintero Calle había dado indicios sobre concierto de RBD en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Informó que no podía decir nada frente al avance del diálogo que se estaba entablando con los empresarios que tienen a cargo la gira. Pero anticipó que en la Alcaldía estaban a la espera de cerrar el negocio para cumplir el sueño de los seguidores: “Falta firmar”.

“Estamos en negociaciones, no puedo decir nada, pero soy Rebelde. ¿Qué falta? Firmar y ajustar la agenda de los artistas, ellos tienen una agenda y estamos negociando de que esa agenda se pueda ajustar, pero nosotros somos buenos negociantes”, concluyó el alcalde.

Así reaccionaron los fans de RBD al saber que vendrían a Colombia

Luego del anuncio oficial sobre la presentación de la banda mexicana en Medellín, muchos fanáticos no pudieron ocultar la dicha y compartieron sus reacciones a través de las redes sociales.

¡Qué chimba! Así se anunció el primer concierto de RBD en Colombia para este 2023. Después de años RBD regresa a un país que tanto amor les ha dado ¡felicidades! 🥹❤️🇨🇴 pic.twitter.com/eAmoqInZIB — Diegogh ⚡️ (@SeptimoRebelde) February 14, 2023

#RBD Vuelve a Colombia y se volverá a vivir este momento como la primera vez ❤️🥹 #soyRebeldeTour pic.twitter.com/4L7N6JvuTg — Sofi ✨jachaela endgame✨ (@AMORXPONCHO) February 14, 2023

La cantante mexicana e integrante del grupo musical, Anahí, también reaccionó a la noticia y publicó un trino donde anuncia la llegada de RBD a Colombia.

!¡COLOMBIAAAA! Lo logramos Nos volveremos a ver”, escribió. Muchos seguidores le contestaron y dijeron: “18 años después de verte en el mismo estadio, en su primer concierto fuera de México. Pero esta vez no me tendré que escapar del colegio”; “@Anahi regálanos más fechaaas… Por favoor, para los que trabajamos en oficinas aburridaas”; “Que gran emoción saber que RBD nunca terminó y no he perdido la fe en eso, vamos de más lugares, RBD por el mundo”; “Mi reina, porfa diles que saquen las fechas para Bogotá . Es que ya no damos más de la emoción, nos va a dar un algo. Te quiero mucho, Anny”.