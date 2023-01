Karol G intercede para que RBD venga a Colombia: “Haciendo mi respectiva llamada”

RBD la cual fue una banda de pop mexicano de la primera década de los años 2000, creada por Pedro Damián mientras se grababa la telenovela Rebelde, en la que actuaron todos sus integrantes, donde debido al éxito en pantalla, el 4 de octubre de 2004 formalizaron el grupo y realizaron una gira musical en ese entonces, vuelven para este 2023 después de tantos años ausente.

Integrantes de RBD - Foto: Instagram @maiteperroni

Es por ello que el revuelo que armó RBD a finales de 2022 con el anuncio de su reencuentro y su nueva gira fue épico, en la que dos generaciones de jóvenes crecieron viendo la novela, y fue hasta este 19 de enero, donde dieron a conocer cuáles son los países que visitarán y las fechas donde cantarán todos sus éxitos.

Soy Rebelde Tour 2023 le dio una sorpresa a todos sus fanáticos, pues estarán con su show en Estados Unidos y en Latinoamérica solo tendrán cinco fechas, dos fechas en Brasil y 3 en México. Una noticia triste para todos los seguidores colombianos que esperaban con los brazos a los integrantes del grupo musical.

Muchos seguidores de la agrupación mexicana se sintieron decepcionados y, como si de un pedido unísono se tratara, le dijeron al grupo: “sálvame del olvido”; porque sueñan con ver de nuevo y, por última vez en un escenario, a Anahí, Christopher, Maite, Christian y Dulce María, interpretando temas como “Solo quédate en silencio”, “Enséñame”, “Ser o parecer”, entre otros.

“Pero cómo no van a incluir Colombia”, “cómo que no van a venir a Ecuador”, “¿Y los colombianos que somos? ¿Hijos de menos ‘mae’? Procura poner el punto rojo en Colombia o no espero na’”, “Colombia fue su primer concierto fuera de México, ingratos, no nos hagan esto”, “¿Y España? ¿Eslovenia? ¿Serbia? ¿Rumania? En Europa también estamos listos!! Queremos al menos un puntito rojo”.

Ante estas molestias, la cantante colombiana Karol G, quien en su reciente concierto en Ciudad de México contó con la participación de Anahí, integrante de RBD, con la interpretó la legendaria canción de Sálvame de la agrupación mexicana, escribió en su cuenta personal de Twitter que estaría intercediendo para que RBD visite Colombia.

Las dos artistas compartieron tarima en la Arena México - Foto: Instagram @karolg

“Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”, trinó la paisa, a lo que la Anahí le respondió diciéndole: “¡Te amo!”.

Esto ha generado todo tipo de reacciones de los fanáticos, quienes esperando un milagro para que esta banda llegue a este país. Lo cierto es que una reciente publicación de Anahí en sus historias de Instagram despertó la ilusión de los fans en Latinoamérica.

“Gracias infinitas por tanto amor a nuestra gran noticia. Nosotros seguimos en shock. Solo pensar que volveremos a estar juntos”, escribió la cantante y actriz. Pero lo que más hizo que sus seguidores se ilusionaran fue cuando dijo “¡Y calma! No todo está dicho”. Las reacciones no se hicieron esperar y ahora millones de fanáticos en todo el continente están a la espera de que la agrupación abra fechas, por lo menos, para el 2024.

Anahí - Foto: @anahi

Han pasado 16 años desde que los adolescentes y niños de la época cantaban y bailaban las canciones de la banda o escogía un personaje con el se sentían más conectados y a pesar del tiempo la amistad entre los integrantes de la banda se ha mantenido intacta.

Aunque varios de ellos han logrado construir una amistad estable y se reúnen de vez en cuando, muchos de sus fanáticos más fieles soñaban con el momento en el que decidieran reunirse como grupo musical y porque no volver a lanzar música o al menos dar un concierto que reviva la emoción.