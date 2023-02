Maite Perroni aclara cómo manejará su maternidad en medio de la nueva gira de RBD

El revuelo por la nueva gira de la agrupación RBD ha tenido miles de matices, con varios escándalos a bordo, en medio de toda la emoción de los millones de fanáticos que esperaron casi una década para presenciar el reencuentro de Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckherman, Christian Chávez y Alfonso ‘Poncho’ Herrera.

El primer escándalo y el más resonado es la inasistencia de Poncho Herrera en el tour, lo que generó un millón de teorías y comentarios al respecto, especialmente sobre una supuesta rivalidad del actor con sus excompañeros, una actitud totalmente reacia de repugnancia a su pasado como cantante juvenil y hasta un desacuerdo de honorarios exorbitantes que supuestamente ningún empresario quería pagar.

"Estaré trabajando", es la razón de 'Poncho' para no estar en la gira de RBD. Foto: Instagram @ponchohd. - Foto: Foto: Instagram @ponchohd.

Pero todo se resolvió cuando el mismo Herrera aclaró la situación, cuando fue abordado por un grupo de periodistas en el aeropuerto de Ciudad de México, afirmando sentirse halagado y muy feliz de haber sido parte del proyecto RBD, que ama con locura a sus excompañeros de grupo y que no asiste al tour porque se siente feliz y cómodo con los proyectos laborales que tienen en marcha en el momento, todos centrados en la actuación.

Así se calmaron los ánimos en cuanto a Herrera y los fanáticos centraron sus energías en la espera del listado de ciudades y fechas en las que RBD cantará, en vivo, éxitos como Rebelde, Solo quédate en silencio, Nuestro amor y la mítica Sálvame, que Anahí ya interpretó hace pocos meses cuando fue la invitada de la colombiana Karol G a su concierto en la capital mexicana.

Las expectativas fueron muy altas y cuando salió el listado de un 90% de fechas en Estados Unidos y tan solo cinco en Latinoamérica, repartidas entre México y Brasil, miles de seguidores de Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela y varios países de Centroamérica pegaron el grito en el cielo, expresando su indignación y mostrándose defraudados de haber sido excluidos del tour mundial, que la final solo visitará tres países.

Estas son las ciudades que visitará RBD - Foto: @rbd_musica

Particularmente en Colombia los fanáticos armaron un caos rotundo en las redes sociales y fue tanta la presión que la misma Karol G anunció que iba a hacer “su llamada respectiva” a su nueva amiga Anahí, para averiguar por qué Colombia no tenía fechas en el Soy Rebelde Tour 2023. Esto hizo que se activara todo un engranaje de negociaciones que, al parecer, ya dieron como resultado dos fechas en el país cafetero, una en la capital, Bogotá, y otra en la ciudad de La Bichota, Medellín.

Además, Anahí ya dijo en sus redes sociales que “no todo está dicho” y que el milagro de que a agrupación anuncie más fechas puede suceder.

Pero como si no fuera poco, Maite Perroni, quien interpretó a la ingenua Lupita en la novela Rebelde, anunció que será mamá este año, justo en medio de la gira de RBD, asunto que también le dejó un vacío grande a los seguidores de la banda, pues una licencia de maternidad significan mínimo 4 meses de inactividad laboral y eso se traduciría en muchas semanas sin la voz de Maite.

La cantante y actriz está a la espera de su primer hijo, ad portas de la nueva gira de RBD. Foto: Instagram @maiteperroni. - Foto: Foto: Instagram @maiteperroni.

Esto también puso a los fanáticos de la banda con los pelos de punta, sin embargo, ella atajó todo de raíz y en entrevista con Lucía Roiz, editora de Latin Billboard, aclaró que todo está fríamente calculado para que ella pueda disfrutar del nacimiento de su primogénito y esto no intervenga con su participación en el tour.

“Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes… También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, afirmó Perroni, dejando claro que Anahí y Dulce María serán las enfermeras oficiales de la actriz durante su embarazo y en el momento en que se convierta en mamá, pues ellas ya son madres.

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y superafortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, añadió la también actriz, muy emocionada por el 2023 que tendrá.