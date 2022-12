Jorge Rausch le revela a SEMANA por qué el mundo digital se volvió mejor negocio que los restaurantes

Jorge Rausch es sin duda uno de los chefs más queridos por los colombianos, gracias a su rol como jurado en el reality Master Chef el cocinero, experto en gastronomía colombiana y ganador de tres estrellas Michelin, ha logrado cautivar el cariño de miles de televidentes y también ha despertado un mayor interés por la cocina.

Pero lo que algunos fans de chef Rausch desconocen es que en los últimos años él ha usado las plataformas digitales como un recurso acercar sus conocimientos a un público mucho amplio y así conectar con otras personas que están interesadas en aprender sobre gastronomía.

Jorge Rausch ofreció una entrevista exclusiva para con SEMANA, en donde explicó cómo empleado las plataformas digitales y otros medios tecnológicos como un recurso para ayudar a acercar a las personas a la cocina y la astronomía.

Rausch recordó que la pandemia representó una etapa muy difícil en especial para los cocineros que debieron cerrar sus restaurantes a causa del virus y fue en ese momento en que decidió acercarse las redes sociales para crear contenidos relacionados con gastronomía.

“Ofrecí muchas recetas y muchas otras cosas para que la gente pudiera pasarla mejor en sus casas, para que pudieran cocinar, eso fue una época muy importante, en la que las personas se involucraron más con la cocina”, comentó.

¿Hubo un boom en las redes sociales?

Rausch sostiene que gracias a las redes sociales se ha logrado que la gente se enamore de la cocina y no solo de lo que hacen los chefs. “Hay recetas que yo he hecho que tienen 10 millones de vistas; eso es una locura”.

“Lo que pasa hoy en día con el TikTok es fantástico. Incluso, en Instagram y claramente en YouTube donde se pueden hacer contenidos más largos, la gente sigue platos, sigue recetas y emplatados. Lo que debemos es aprovechar esto de la mejor forma posible y lo digo desde el punto de vista de enseñarle a la gente cosas que valgan la pena, como técnicas o platos de cocina colombiana”, relató.

Por otra parte, el chef colombiano subrayo que para él ha sido clave enseñarle a la gente que preparar comida colombiana, no es difícil y que se puede hacer desde la casa si se cuenta con los utensilios adecuados. Además, afirmó que la tecnología se encuentra en dos lados: en el escenario digital con las redes sociales y en la cocina cuando se cuenta con equipos como una estufa moderna, buenas sartenes o un horno con varias funciones.

“Para mí una estufa pequeña es un dolor de cabeza, incluso, ahora que me mude porque estoy remodelando mi apartamento, tengo una estufa muy pequeña y me dejaron unos dolores de cabeza. Entonces, tener una buena estufa con un buen horno es la clave, así como ollas, cuchillos, sartenes y dispositivos que te permitan alcanzar una mejor cocción”.

¿Qué ha sido lo más enriquecedor que has visto en este proceso?

Rausch reconoció que su ingreso a escenario digital no fue tan natural como ocurrió con otras personas, pues en su momento él tenía una cuenta de Facebook que solo usaba para buscar a los amigos que se encontraban en otras zonas del mundo, pero nunca publicaba algo.

De hecho, el chef colombiano reveló que fue Claudia Bahamón quien lo animó a tener una cuenta en Instagram y después él desarrolló un gusto por compartir contenidos en esa red social.

“Me acuerdo que llegamos a grabar MasterChef y Claudia Bahamón nos dijo Paco, Nicolás y a mí: ¿ustedes no tienen Instagram? ¡No puede ser!. Y fue ella quien nos conectó con Instagram y como que empezamos a encontrarle el ‘gustico’ a la cosa, pues nos fuimos metiendo en ese mundo”, comentó.

El jurado de MasterChef comentó que ahora procura hacer un trabajo juicioso en sus redes sociales, para así brindarle cosas bonitas para las personas, en colaboración con algunas marcas. “Yo no hago cosas con cualquier persona. Si busco hacer alianzas, está por ejemplo, una que tenemos con LG que me parece cheverísimo porque estamos tratando de enseñarle a la gente cosas de cocina colombiana de una forma muy sencilla”.

Agregado a esto, Rausch reveló que en este momento también está trabajando de manera apasionada en temas sobre nutrición, incluso ya cuenta con un libro sobre cocina saludable.

¿Se puede aprender de cocina con las plataformas digitales?

El chef reveló que además de su labor en las redes sociales, en los últimos años se dedicó a desarrollar una serie de “master class”, los cuales son unos cursos completos de cocina que se pueden comprar por internet, además, afirma que con esa iniciativa ha tenido unos resultados maravillosos en especial durante la época de pandemia.

“Esa ha sido la forma más completa que yo he encontrado para comunicar mi conocimiento, yo he hecho 10 libros de cocina, pero uno nunca puede comunicar en un libro lo que puede transmitir por video y más si es en un curso ligero aunque todavía hay mucho por hacer”.

En ese sentido, Jorge Rausch destaco que también creó un curso llamado sobre cocina saludable el cual realizó en colaboración con un experto en nutrición, pues su principal objetivo es brindar un conocimiento sea favorable para las personas.

¿El mundo digital es más lucrativo que los restaurantes?

El chef afirmó que en este momento está muy metido en el tema digital, pues está convencido que ese escenario es el futuro, además aseguró que se ha convertido en un negocio lucrativo.

“El tema digital me está pareciendo un negocio mejor que los restaurantes, ya por todo lo que he hecho tengo una audiencia muy grande, a mí lo que me encanta es cocinar y enseñar y eso se ha vuelto algo que por el alcance que tengo se ha convertido en algo muy interesante y muy chévere de hacer”.

Rausch también destacó que gracias a sus actividades en redes sociales y otras plataformas digitales la cocina de su casa se ha convertido en el espacio para hacer todos sus contenidos, pues su objetivo es demostrar que se puede cocinar como un chef desde el hogar. Puesto que muchas preparaciones se pueden realizar con la mayoría de las herramientas que están en la cocina común.

“No se puede hacer todo sin nada, pero las herramientas que se necesitan no son tantas: se necesitan buenos cuchillos, buenas ollas, una buena estufa y un buen horno, por ello la promesa de mi primer curso es que se puede aprender a preparar los mismos platos de que se sirven en Criterión”.

Por lo tanto, el chef Rausch considera que las plataformas digitales brindan una posibilidad de aprendizaje que se ajusta al tiempo y a los diferentes espacios en los que se encuentran las personas, pues se puede repetir cuantas veces sea necesario los pasos de una receta y así se puede llegar a dominar ciertas preparaciones.

“Es por eso que también hago cosas en redes sociales, pues en Instagram en todo eso se vuelve muy útil para la gente porque es muy visual, la gente puede replicar lo que ve”, agregó.

Finalmente el Jorge Rausch destacó que a través de la cocina se puede enamorar a la gente, además es un acto que conecta a las familias y en un mundo tan lleno de ocupaciones es clave aprender a preparar platos sanos que cuiden de la salud de las personas. Por lo tanto, es vital volver a recuperar la cocina como un momento de unión y de bienestar para las personas.