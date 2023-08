“La propia rata”: participantes de ‘MasterChef’ protagonizaron bochornoso encontrón

Por otra parte, las palabras no le gustaron a Juan Pablo, quien afirmó que Daniela no era la persona correcta para hablar, pues incluso ha faltado a varias pruebas.

“Solamente me gusta dirigirme a la gente que solo viene a clase. Floja usted que no vino un día y por eso está ahí. Si alguien me ve flojo es porque soy el reflejo de esa persona, entonces es una conversación entre flojos, la ventaja es que lo podemos superar los dos”.

Respecto a lo sucedido, la actriz afirmó que, aunque el también músico le caía bien, era una persona complicada. “Uno no lo puede enfrentar en algo que no le guste, porque tiene un encendido de cuidado”.

Finalmente, dejó claro que ya cumplió su cuota de realities y que no se le mediría a participar en otro, menos uno que destape por completo su intimidad: “A un reality, en el estricto sentido de la palabra, en donde tengo que meterme las 24 horas, no voy jamás, porque no me interesa que mi cotidianidad sea observada, es mi intimidad y mi vida”.