“Es tenaz”, Álvaro Bayona se despacha y cuenta infidencias sobre ‘MasterChef Celebrity’

Álvaro Bayona es uno de los actores con más trayectoria en la televisión colombiana, recorrido que lo ha llevado a cautivar los corazones de millones de televidentes que lo han visto en producciones como En cuerpo ajeno, La viuda de blanco, Pedro el escamoso, Nadie es eterno en el mundo, Aquí no hay quién viva, A mano limpia, Azúcar, Bolívar y Te la dedico , entre muchas otras.

La participación de Álvaro fue memorable, sin embargo, él la recuerda con un sabor agridulce, declarando que aunque fue una experiencia que tenía que vivir y que agradece haber podido experimentar, también ha sido de los retos más difíciles que ha asumido y al parecer no le quedaron ganas de volver a repetir jamás, dada la naturaleza de la producción del show.

“Empieza a volverse complicado el ejercicio de las entrevistas, esa es la columna vertebral del programa, porque te hacen entrevista antes de entrar, después de cocinar, previo al juicio de los platos, después de la deliberación. Es tenaz” , añadió Bayona, quien siempre vio a los realities como un formato en el que nunca estaría inmerso, sin embargo su perspectiva cambió al ser MasterChef uno en el que no lo iban a grabar de tiempo completo.

La participación de Álvaro en el concurso ya le ha dejado una huella imborrable en su “check list” de vida, pues ahora el bogotano tiene muy claro qué dirá cuando le vuelvan a proponer ser uno de los participantes de un programa de telerrealidad. “A un ‘reality’, en el estricto sentido de la palabra, en donde tengo que meterme las 24 horas, no voy jamás, porque no me interesa que mi cotidianidad sea observada, es mi intimidad y mi vida”, declaró.