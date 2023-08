Nadie se salva de la inseguridad: cantante de música popular fue víctima de robo en Bogotá

Nadie se salva

Recientemente, el reconocido cantante de música popular Joaquín Guiller, recordado por la afamada canción Usted no me olvida, fue víctima de robo en la capital, pues le hurtaron las llantas a sus dos camionetas en una de las calles de la capital.

“Anoche me pasó un fiasco acá en Bogotá. Una vaina que nunca en mi vida me había pasado. Lo charro de la situación es que me pasó por partida doble en el mismo instante y en el mismo lugar. Les voy a dejar un post para que lo vean y se cuiden porque la situación está compleja”, comentó en una historia de su cuenta de Instagram.

“Increíble, parce. Este es el carro que me estrené aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario estaba estrenando y vea, se me llevaron la llanta. Y este es el carro que siempre he mantenido aquí en Bogotá y también se le llevaron la llanta”, explicó el artista.