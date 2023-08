Mujeres drogaron y robaron cuantiosa suma de dinero a dos hombres en Bogotá

Los hechos de inseguridad en Bogotá no paran. Recientemente, en el conocido sector de Galerías, dos hombres denunciaron que fueron víctimas de tres mujeres que los drogaron y les robaron una millonaria suma de dinero , después de ofrecerles unas bebidas.

“Nos drogaron. Yo aparecí al otro día en el portal Tunal, no me acuerdo de lo que pasó, y mi hermano apareció por Kennedy” , añadió la víctima, quien dijo que unas de las mujeres llamó a su novia para que fuera a ayudarlo.

La víctima agregó que a pesar de que logró localizar su celular en el barrio de Santa Librada, en el sur de Bogotá, la Policía, presuntamente, no pudo hacer nada al respecto . Además le pidió a las autoridades “que investiguen más estas bandas que pueden estar organizadas o hasta asociadas con estos sitios donde uno departe . Uno no sabiendo nada lo acechan y están en la misma misión, que es robar”.

Hasta el momento, las autoridades han manifestado no tener conocimiento del caso; por consiguiente, no ha habido un pronunciamiento al respecto.

Mujeres drogaron y robaron a extranjeros en Bogotá

No es la primera vez que se registra un caso como el de estos jóvenes. A comienzos del mes de julio de este año, dos mujeres fueron acusadas de drogar y robar 20 millones de pesos a dos extranjeros suizos.

A pesar de que las mujeres fueron detenidas y acusadas por la Fiscalía por los delitos de hurto agravado y lesiones personales agravadas, un juez decidió dejarlas en libertad, luego de argumentar que su presencia en la sociedad no representaba un peligro.

“Si bien es cierto que existe ese riesgo de no comparecencia, el hecho de no tener un domicilio específico no conlleva necesariamente que entonces deba ser privado de la libertad de entrada”, señaló el juez de garantías durante la audiencia.