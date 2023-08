Elizabeth Loaiza confesó vivir calvario en Cartagena por un nuevo robo: “Estaba petrificada”

Elizabeth Loaiza es una reconocida modelo colombiana, la cual ha destacado en el país por su talento y por las polémicas declaraciones que hace sobre el tema que sea, esto se ha podido apreciar en una entrevista que le hicieron y le preguntaron sobre el comentario del helicóptero de Francia Márquez, y en los últimos días cuando dio su opinión sobre la película del momento, Barbie, con la cual dijo que no le había gustado y que era un filme que incitaba al aborto.

En conversación con los presentadores del reconocido programa de entretenimiento de Caracol Televisión, La Red, Elizabeth contó que la ciudad de Cartagena no es su preferida en el país por las pésimas experiencias que ha pasado en ella, pues contó que la han robado tres veces; sin embargo, en la última oportunidad si tuvo temor por su vida.

Elizabeth Loaiza. | Foto: Semana

Cómo resumen de sus terribles experiencias, las cuales tituló “La maldición de Cartagena”, dijo que en la primera oportunidad, le raparon una cadena; en la segunda, le sacaron el celular, y en la última que fue la más reciente alcanzó a tener contacto e interacción con los delincuentes.

“Siempre que he ido a Cartagena me han robado. La primera vez me raparon una cadena, una camándula que me había regalado mi esposo, luego perdí el celular, me lo sacaron”, contó Loaiza.

Robaron una vez más a Elizabeth Loaiza en Cartagena

En la conversación, la modelo caleña contó que ella no acostumbra a usar joyas valiosas, pero preciso ese día decidió usar una cadena que era muy costosa por el dije que tenía para ir a la playa, pero lastimosamente esto le jugó en contra, pues fue un accesorio muy llamativo, y por eso se lo robaron.

“Yo tenía una cadena que me regaló mi esposo, estábamos en la playa cuando dos motos se acercaron con cuatro hombres a robarnos a todos y me quitaron la cadena. Uno de ellos se acercó, me puso la pistola en la barriga y me quitó la cadena […] estaba petrificada. Mi esposo arrancó a correr, fue súper chistes porque a él le pusieron una pistola en la cabeza y él arrancó a correr, a él no le robaron nada […] ahora uno se ríe, pero ese momento es súper angustioso, uno ver una persona con un arma en el cuerpo de uno es bastante fuerte”, relató la caleña.

Elizabeth Loaiza. | Foto: Foto: Instagram @elizabethloaiza

Elizabeth dijo que en todos los casos puso la denuncia, pero siempre pasaba lo mismo, los dejaban libres al otro día aunque tuvieran orden de captura, por lo que ella decidió no volver a ninguna audiencia, porque ella perdía tiempo: “Al otro día lo soltaron, tenía orden de captura por otro robo agravado y lo soltaron … perder un día de vida para nada”.

Elizabeth Loaiza le dio millonario regalo a su hija por sus 15 años

Ana Sofía es su hija quien acaba de cumplir 15 años y a la que Elizabeth dejó ver a través de un emotivo video donde le entrega su regalo. Se trató de un bolso de una reconocida marca de lujo, pero lo que llamó la atención no fue eso, pues este ya estaba usado por su madre, quien le dijo “lo heredaste”, sino de lo que había dentro de él.

Cuando la modelo le entregó el bolso a su hija, ella lo abrió y se sorprendió con lo que encontró adentro, pues era un fajo de billetes de 50 y 100 mil pesos que en total sumaban 10 millones de pesos. Loaiza explicó que le había preguntado a su hija qué prefería para celebrar esta fecha tan importante, y la puso a escoger entre una fiesta como es tradición o el dinero, a lo que Ana prefirió la plata.

“Cumple 15 años mi enana (de cariño porque es súper alta jejeje) y no era que le emocionara mucho una fiesta de 15. Así que le di a escoger, una fiesta o plata para ahorrar en la cuenta y me sorprendió, es como yo (a mí me dieron a escoger carro o fiesta y escogí carro). Tampoco quiso una fiesta de 15 años pomposa, sino que quiere una pequeña reunión con sus amigos cercanos”, le contó la modelo a sus fanáticos.

Ana Sofía Escrucería la hermosa hija de Elizabeth Loaiza. | Foto: Instagram @anasofiaescruceria

En el clip que puso la paisa en su perfil de Instagram se pudo observar lo que la joven hizo con su regalo. Se dirigió al banco con su madre y lo depositó en una cuenta para empezar a ahorrar desde ya.