A Elizabeth Loaiza le aterró la película ‘Barbie’: “incita al aborto”

2. “Confirmo lo que digo en la escena 1 que no me gustó con la escena 2 que no me gustó: Cuando pasan a todas las Barbies mostrando a la mujer en diferentes facetas y cuando muestran a la embarazada, dicen que a esa no la muestren, que esa ya está descontinuada ”.

Lo peor del caso es que la modelo reconoce que no fue capaz de quedarse hasta el final de la cinta, por eso solo pudo opinar de las primeras secuencias donde no se desarrolló del todo la trama “Realmente me salí de la película a la mitad. No me la vi hasta el final. Así que no puedo decirles más acerca de mi percepción. Si a alguno de ustedes le gustó, pues, para gustos, los colores jejeje. Entre gustos no hay disgustos. Así que todas las opiniones son válidas”, añadió Loaiza en su polémico post.