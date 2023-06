Elizabeth Loaiza se despachó contra exreina que tuvo una actitud ‘detestable’

La modelo no dudó en mostrar su inconformidad con lo sucedido en un evento.

El Concurso Nacional de Belleza (CNB) es un certamen donde se escoge a la mujer ‘más bella de la nación’, quien representará al país ante diferentes concursos a nivel internacional. Tradicionalmente, este evento se realiza en la ciudad de Cartagena y ha formado parte de la tradición de los colombianos, quienes generación tras generación han estado pendientes de la elección de la soberana nacional.

Hace unos pocos años hubo un cambio muy grande en la organización del evento, pues de allí salía la mujer que iría a Miss Universo a representar a Colombia, pero el certamen de Raimundo Angulo se quedó sin el aval por un cambio de dirección y ahora hay una compañía llamada Miss Universe Colombia, liderada por Natalie Ackerman.

Del concurso tradicional han salido varios rostros conocidos como Paulina Vega y Laura Barjum González.

La exmiss universo se ha destacado por presentar varios programa en televisión. Foto: Instagram @paulinavegadiep - Foto: Foto: Instagram @paulinavegadiep

Una de las Señoritas Colombia más reciente fue Valentina Espinosa, quien representó al departamento de Bolívar y es la antecesora de la actual soberana, Sofía Osío. Valentina ha sido blanco de múltiples críticas en los últimos días y esta es la razón.

Hace poco se dio un escándalo en la farándula nacional. Modelos de la talla de Elizabeth Loaiza, Belky Arizala y Mari Manotas confirmaron que hubo un incumplimiento de Valentina Espinosa, exreina de Colombia, en el marco de un desfile que se llevó a cabo durante el ‘Cali Distrito Moda’ 2023.

Lo cierto es que según estas famosas no solo no había una justificación de peso para no haber ido, sino que, además, la llenaron de ‘insultos’, pues se trataba de un importante homenaje al que la habían invitado.

Según contaron estas famosas en el programa ‘Lo sé todo’, Valentina debía asistir a un homenaje que se le hizo al fallecido diseñador Jhon Mesías por su trayectoria, ya que su muerte dejó un vacío en la industria de la moda nacional.

“Esas son puras celebridades, como (cara de desagrado) criollas, no están a mi nivel (...) Me voy de aquí”, aseguró Loaiza que había escuchado de boca de Espinosa, a lo que la famosa caleña respondió: “Y me metí a ver quién era. ¡¿Y quién es esta?!”.

Elizabeth Loaiza, modelo colombiana. - Foto: Captura de pantalla Instagram @elizabethloaiz

Sin embargo, Loaiza no se detuvo allí, pues habló del desplante que le hizo la exseñorita Colombia a la familia del diseñador fallecido:

“Que nos digan así a mí, a Mari Manotas o a las celebridades que estábamos invitadas, me importa cinco. Pero que se porte así con una familia que está de luto, es una situación detestable, de alguna manera. No encuentro la palabra, debería ser una palabra más fea que detestable… Una Señorita Colombia que la nombraron a dedo, creo. Creo que nadie la conoce y la plata es lo de menos, es la actitud”.

Por su parte, comentó Belky Arizala sobre la situación, “Al divo, al que teníamos que hacerle un homenaje, era a Jhon; a ninguna otra diva, por favor. Invito a todos los artistas a que seamos mejores seres humanos, que tengamos más actitud de gratitud. Pero hubo mucha gente alrededor y a un diseñador, jamás se le hace un desplante. Y los demás, que se creen más que Dios, no me interesan”.

Belky Arizala también mostró su molestia por lo sucedido - Foto: Cuenta de Instagram @belkyarizala

Cabe destacar que Elizabeth Loaiza es una de las famosas colombianas que no se queda callada ante las situaciones que le molestan y esta vez no fue la excepción; además, sus demás compañeras apoyaron el hecho de que la exreina de Colombia tuvo una actitud grosera y que debió disculparse por lo sucedido, pero no fue así.

El llamado que hicieron las famosas colombianas es que no por ser ‘reconocidas’ deben creerse más que los demás y, por el contrario, es importante mostrar respeto a quienes las han apoyado durante sus carreras profesionales.