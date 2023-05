El millonario regalo que Elizabeth Loaiza le dio a su hija por sus 15 años

Elizabeth Loaiza es una de las famosas colombianas que resultó víctima de los biopolímeros, luego de someterse a procedimientos estéticos. La creadora de contenido decidió compartir su historia y experiencia en las plataformas digitales, buscando ponerle un freno a este producto que le ha sido inyectado a cientos de mujeres sin pensar en los daños a futuro.

La modelo ha sido muy abierta con su situación de salud. Foto: Instagram @elizabethloaiza - Foto: Foto: Instagram @elizabethloaiza

La caleña no solo le mostró al mundo lo que ha tenido que vivir desde que se inyectó dicha sustancia en su cola, sino que también tomó cartas en el asunto y se puso en la labor de crear una iniciativa que les impida a los cirujanos plásticos y a personas que hacen procedimientos estéticos, trabajar con biopolímeros.

Además de esto, ella suele ser bastante activa en sus redes sociales y contar lo que pasa con sus días, donde involucra temas de la maternidad, de amigos, trabajos, etc. En esta ocasión, Loaiza quiso compartir un momento de mucha felicidad con sus más de 2 millones de seguidores.

Ana Sofía es su hija quien acaba de cumplir 15 años y a la que Elizabeth dejó ver a través de un emotivo video donde le entrega su regalo. Se trató de un bolso de una reconocida marca de lujo, pero lo que llamó la atención no fue eso, pues este ya estaba usado por su madre, quien le dijo “lo heredaste”, sino de lo que había dentro de él.

Cuando la modelo le entregó el bolso a su hija, ella lo abrió y se sorprendió con lo que encontró adentro, pues era un fajo de billetes de 50 y 100 mil pesos que en total sumaban 10 millones de pesos. Loaiza explicó que le había preguntado a su hija qué prefería para celebrar esta fecha tan importante, y la puso a escoger entre una fiesta como es tradición o el dinero, a lo que Ana prefirió la plata.

La modelo le dio un gran regalo de 15 años a su hija - Foto: @elizabethloaiza

“Cumple 15 años mi enana (de cariño porque es súper alta jejeje) y no era que le emocionara mucho una fiesta de 15. Así que le di a escoger, una fiesta o plata para ahorrar en la cuenta y me sorprendió, es como yo (a mí me dieron a escoger carro o fiesta y escogí carro). Tampoco quiso una fiesta de 15 años pomposa, sino que quiere una pequeña reunión con sus amigos cercanos”, le contó la modelo a sus fanáticos.

En el clip que puso la paisa en su perfil de Instagram se pudo observar lo que la joven hizo con su regalo. Se dirigió al banco con su madre y lo depositó en una cuenta para empezar a ahorrar desde ya.

“Te felicito hija @anasofiaescruceria por escoger ahorrar antes de gastar. No ha sido en vano tu crianza en estos 15 años. Te amo con todo mi corazón. No seré la que expresa el cariño del mundo, pero sabes que mamá te ama y siempre está ahí para ti, para escucharte, para apoyarte, para enseñarte y para guiarte”, escribió Elizabeth en una parte del post.

Ana Sofía cumplió sus 15 años y prefirió empezar a ahorrar que hacer una fiesta - Foto: @elizabethloaiza

Para finalizar, Loaiza indicó: “Sé que no es mucho dinero, pero se lo doy con todo el amor del mundo!!! 🙏🏼❣️. Ella se merece esto y muchísimo más”, pues cabe recordar que la modelo fue madre a muy temprana edad y desde entonces ha luchado por darle lo mejor.

“Mi pequeña gigante, mi primer amor. Por quien me tocó madurar biche y darle cara a la vida de adulta. La tuve a los 19 años, fue deseada, súper anhelada, casada y conocí el verdadero significado del amor puro cuando supe que estaba en mi barriguita. Desde hace 15 años he cuidado de ella con toda mi vida!. Me ha tocado trabajar durísimo para tenerla y mantenerla lo mejor que puedo. Daría mi vida por ella si fuera necesario. Gracias a Dios, mis padres me enseñaron a trabajar desde muy pequeña y más que a trabajar, a ahorrar”, sostuvo la modelo.