Elizabeth Loaiza mostró cómo va su recuperación tras la cirugía de reconstrucción de glúteos

Si se trata de modelaje, no cabe duda de que uno de los nombres que más suenan en la industria es el de Elizabeth Loaiza. La caleña ha puesto a muchas generaciones a suspirar con sus curvas y otros la han tomado como un ejemplo de belleza. Lo cierto es que, más allá de su vida como una de las modelos más importantes de Colombia, Elizabeth mantiene una vida tranquila al lado de su esposo Juan Pablo Benavides y sus hijos.

La modelo también ha tenido momentos difíciles en su vida.

Esta tranquilidad de Elizabeth en los últimos meses se ha visto truncada por un lamentable hecho y es porque la caleña de 34 años, junto a otras famosas como Lina Tejeiro, Jéssica Cediel, Marcela Reyes y La Segura, ha sido víctima de los biopolímeros.

Debido a esto, hecho por el que incluso Loaiza ha trabajado en un proyecto en el Congreso, a la modelo le removieron gran parte de sus glúteos. Aunque asegura que dicha situación le ha dado fortaleza, a través de sus redes sociales, ha mostrado varias imágenes de lo que ha tenido que vivir y cómo ha quedado su cola.

La mujer también es alagada por sus curvas.

“Y siii, es mi cicatriz de retiro de biopolímeros, es mi cola (aunque más cola tiene un Gato 🐈 empinado, en este momento, que yo 😂😂😂😂) pero, no me resigno a verme así. Así que mis metas a raíz de esto son: 1. Que en el congreso de la República, avalen el proyecto de ley por el que he trabajado hace tantos años, para beneficiar a las víctimas de los biopolímeros para que se puedan sacar ese veneno de su cuerpo por medio de las EPS”, dijo en ese momento.

Ahora, Elizabeth Loaiza volvió a dar de qué hablar por compartir cómo va su proceso para reconstruir los glúteos de la mano de un experto en el tema. En un video dejó ver que estuvo en un consultorio clínico para hacerse un control y lució un vestido que moldeaba su figura, incluso, su cola.

“Mis amores, Me encanta compartirles mi felicidad, porque después de la tormenta, viene la calma. Pronto todas las víctimas de bio***ros podrán ser atendidas por las EPS, gracias al proyecto ‘Ni una más con bio***ros y veremos sonrisas en donde solo hay dolor, angustia, desesperación y lágrimas en silencio. Los amo. Recuerden que TODO PASA!!!”, escribió.

Al hacer esta publicación, muchos de sus seguidores no dudaron en felicitarla y seguir apoyándola, ya que han estado en todo el proceso de la modelo. “Se ve natural”; “hermosa de todas las formas”; “se ve divina”; “me encanta”; “te ves espectacular”; “bendiciones”; “te mereces esa felicidad”, fueron algunos comentarios que recibió de sus fanáticos.

Sin embargo, hubo otras personas que no compartieron mensajes positivos en el clip de Loaiza y dejaron críticas sobre su vanidad y que el procedimiento que se hizo no se veía natural.

Cabe resaltar que Elizabeth Loaiza estuvo en conversación con Vicky en SEMANA y dijo sentirse muy feliz con la aprobación del proyecto de ley número 358 de 2022 llamado provisionalmente Ley Colombia sin biopolímeros.

“Desde chiquita me enseñaron a ayudar al prójimo. Si hay algo que disfruto es ayudar a las demás personas. Cuando inicié esta campaña se acercaron a mí muchísimos hombres y mujeres; hay que recordar que el 95 % de las víctimas de biopolímeros son mujeres, pero tenemos un 5 % de víctimas hombres”, destacó Loaiza.

Vale destacar que uno de los aspectos que más motivó a la modelo colombiana a emprender este arduo camino legal fue que muchas personas en Colombia que aún tienen esta sustancia en su cuerpo no tienen el modo económico para retirársela.