¿Problemas en el matrimonio? Elizabeth Loaiza reveló por qué no está durmiendo con su esposo

A través de sus historias de Instagram, la modelo Elizabeth Loaiza quiso compartir lo que está pasando con su esposo Juan Pablo Benavides y la razón por la que no están durmiendo en la misma cama. Sus fanáticos suelen ver el amor que la pareja se demuestra con frecuencia y por ello es extraño que estén pasando por esta situación.

Elizabeth Loaiza reveló que su hija Mía ha estado durmiendo con ella y por eso su esposo ha tenido que irse a otra habitación. Además, aseguró que su faceta como madre ha sido bastante agotadora porque la pequeña se despierta para pedir comida.

“Todos estos días dormí con Mía en la cama, Juan Pablo durmió en otra cama, y obviamente ella se levanta en la madrugada, tipo 4:20 de la mañana a pedir teta. Y le di teta a lo que marcaba en el paseo. Diario se tomó dos teteritos de leche de fórmula, pero el último día no quiso recibir teterito de fórmula, que [quería] teta. Y dar teta cansa”, confesó.

“Lo deslechan a uno”, dijo con una sonrisa en su rostro y luego respondió a una pregunta de sus seguidores sobre el tiempo que acostumbra a extraerse, “lo hago durante 20 minutos en la potencia máxima que tiene el extractor. A veces cuando estoy en los aeropuertos no lo logro, pero lo hago 10 minutos, pero la idea es extraerse porque si no le da mastitis a uno”.

Otra de las cosas que contó la modelo es que cuando ella no está es su esposo quien se queda todo el tiempo con la bebé.

Así fue el encuentro entre Andrea Valdiri y Lowe León por la prueba de ADN de la pequeña Adhara

Andrea Valdiri y Lowe León terminaron involucrados en un extenso proceso legal, debido a un cruce de mensajes y versiones relacionadas con la paternidad de Adhara Valdiri, fruto de la relación sentimental que ambos sostuvieron tiempo atrás. La bailarina se mantuvo en silencio sobre el asunto, manejando todo bajo la supervisión de su representante legal y alejando este tema privado de las plataformas digitales.

Aunque el caso tuvo distintos matices por las declaraciones del cantante y su equipo a través de redes sociales, donde hablaban de la lucha por los derechos de la menor, la atención de los curiosos se posó sobre una reciente publicación que hizo Rechismes, la cual aseguraba que la comentada prueba de paternidad se llevaría a cabo en los próximos días y había sido aprobada por un juez.

“Considera señalar fecha para la práctica de la experticia de marcadores genéticos –ADN– entre las partes Andrea del Carmen Ospino Valdiri, la niña AQV y Luis Eduardo León Amaris, para el 23 de noviembre de la presente anualidad a las 8:00 a. m.”, se logró apreciar en la captura de pantalla del supuesto fallo compartido por la cuenta de Instagram.

Ante lo ocurrido, todo parece indicar que la bailarina y el artista se toparon el pasado 23 de noviembre y llevaron a cabo la mencionada prueba de ADN para demostrar quién es el papá de la menor. Andrea Valdiri y Lowe León se reencontraron bajo las indicaciones del documento legal que se estableció, llevando a la niña al respectivo laboratorio.

De acuerdo con imágenes que fueron compartidas por Rechismes en Instagram, ambos colombianos fueron captados saliendo del centro médico, ubicado en la ciudad de barranquilla. Los dos aparecieron frente a las cámaras de las personas que estaban fuera del lugar, por lo que se captó el momento en que se juntaron con Adhara para dirigirse a la puerta.

En la grabación se pudo observar que la creadora de contenido y el cantante no cruzaron miradas, se centraron en ver a la niña y no se dirigieron ni una sola palabra en toda la situación. Adhara estaba agarrada de la mano de su mamá, mientras que León iba caminando atrás de ellas y no quitaba su atención de la escena.

Al finalizar el video, la pequeña Valdiri se mostró emocionada y, según el medio de farándula, habría salido corriendo a buscar a Felipe Saruma, actual esposo de su madre. La grabación dejó a la vista a la bailarina dialogando con algunas personas que la esperaban en la calle.

La expareja se mostró en buena tónica y no se prestó el ambiente para ningún tipo de problemas, teniendo en cuenta que en el pasado ya atravesaron cruces fuertes por este tema legal.

Por el momento, el equipo legal de Andrea Valdiri no se ha pronunciado al respecto y habrá que esperar cuál es el resultado de la prueba.