Elizabeth Loaiza desató críticas por foto; usuarios le piden que abra una cuenta en OnlyFans

Elizabeth Loaiza es una de las famosas colombianas que resultó siendo víctima de los biopolímeros, luego de someterse a procedimientos estéticos en su cola. La creadora de contenidos decidió compartir su historia y experiencia en las plataformas digitales, buscando ponerle freno al uso de productos que le han sido inyectados a cientos de mujeres sin pensar en los daños a futuro.

En el auge que hubo donde se dieron a conocer varios casos por el estilo, y que actualmente fueron penalizados por la justicia, la exparticipante del Desafío decidió tocar de nuevo el proceso personal por el que pasó y reflejar esa realidad en la que tuvo que luchar por su salud y la estabilidad de su cuerpo.

La caleña no solo le mostró al mundo lo que ha tenido que vivir desde que se inyectó dicha sustancia, sino que también tomó cartas en el asunto y se puso en la labor de crear una iniciativa que les impida a los cirujanos plásticos y a personas que hacen procedimientos estéticos trabajar con biopolímeros.

Elizabeth Loaiza fue víctima de los biopolímeros. - Foto: Instagram @elizabethloaiza

Ahora, con mucha más fuerza y empoderamiento, Loaiza tuvo que seguir su camino y hace unas horas volvió a la sala de quirófanos para seguir arreglando su cuerpo, especialmente sus glúteos, que han sido los más afectados desde que inició el proceso de extracción de esta sustancia, que es casi imposible de retirar en su totalidad.

Además de esto, muchos han sentido compasión por la modelo, pero la caleña a su vez ha recibido varias críticas en especial por una foto que publicó hace poco.

En su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, la mujer no deja de dar de qué hablar con cada una de sus publicaciones en las que demuestra que no teme lo que la gente piense sobre sus opiniones, acciones o reveladoras fotos.

Así sucedió hace poco con una curiosa imagen en la que aparece en primer plano el abdomen de la modelo y en otra imagen está su cara. “Les dejé contenido nuevo en mi página azul porque como dice Shakira: Las mujeres no lloran, las mujeres facturan! Desde mis 4 años he facturado con fotos y videos publicitarios. Así que a mis 34 años, nada va a cambiar”, escribió Loaiza.

La paisa dio de qué hablar en redes sociales. - Foto: Foto: Instagram @elizabethloaiza

Además de criticar a la ‘influenciadora’ por el hecho de subir contenido en plataformas que son para adultos, también resaltaron que en la foto donde se ve su cara pareciera que hay “mucho filtro o mucha edición”.

“Te gusta ver el mundo arder”, “Queremos OnlyFans” y “Cómo te buscamos en OnlyFans”, fueron algunos de los mensajes.

Duro testimonio de Elizabeth Loaiza

Elizabeth Loaiza habló hace unos días en exclusiva con Vicky en SEMANA y contó su duro testimonio con respecto al daño que hacen los biopolímeros, pues desde hace años ha tenido que luchar contra los efectos que le provocó esta dañina sustancia.

Elizabeth Loaiza publica una foto y se despachan en su contra por un supuesto exceso de photoshop - Foto: Cuenta de Instagram @elizabethloaiza

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para confesar que se arrepiente de no haberle hecho caso a su mamá y haberse hecho ese procedimiento estético. Asimismo, indicó que hay que aprender a quererse como uno es.

“La primera cirugía a la que me sometí para quitarlos fue un fracaso, me destrozaron la cola. El biopolímero me migró hacia la espalda y las caderas. Cuando me vi esa cicatriz, fue un choque conmigo misma y dije, yo en qué me metí. Yo tenía una cola muy linda y quise buscar una perfección que no existe. No le hice caso a mi mamá y mira todo en lo que terminó”, enfatizó.