“Solo Dios sabe cuánto te extrañaré”: Elizabeth Loaiza, desconsolada; vive fuerte luto

Elizabeth Loaiza, que hace poco criticó duramente al presidente Gustavo Petro en entrevista con SEMANA, sorprendió a todos sus seguidores y manifestó en las redes sociales que su familia pasa por un momento difícil, puesto que se encuentran de luto.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, la empresaria vallecaucana aseguró que este lunes en la noche falleció su perro, Dirham, después de luchar contra una compleja enfermedad. Asimismo, compartió un video de los últimos instantes de vida del animal.

“No he podido dejar de llorar. Duraste tan poco con nosotros, pero en estos dos meses nos hiciste muy felices. Te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Es increíble cómo me dueles en lo más profundo de mi ser. Te voy a extrañar mucho mi príncipe blanco, descansa en Paz”, indicó inicialmente.

La modelo también aprovechó la publicación para señalar que hicieron todo lo posible para que el perro se salvara, pero afirmó que el tratamiento que le suministraron los veterinarios no funcionó.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para salvarte, pero esa enfermedad es así. Te arrancó de mis manos y no voy a volver a verte. Mañana al despertar te extrañaré saludándome, moviéndome la cola y haciendo lo posible por hacerte notar”, expresó.

Luego, Loaiza agregó: “Solo Dios sabe cuánto te extrañaré. Mientras escribo, sigo llorando, comprendiendo las palabras de mi mamá: Son cosas que se le salen a uno de las manos. Cuánto hubiera querido que duraras hasta viejito al lado nuestro”.

La reconocida empresaria colombiana recalcó finalmente en su cuenta personal de Instagram que siempre recordará al animal y puntualizó que este tiene un lugar muy especial en su corazón.

“Te vi morir, pero me quedaré con la imagen linda de ti. Con esa felicidad y amor que nos dabas a todos. Te amo, Dirham. Siempre estarás en mi corazón”, concluyó la empresaria en la publicación.

En el video, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo la exparticipante del Desafío (Caracol Televisión) llora desconsolada, mientras se despide de su mascota.

Duro testimonio de Elizabeth Loaiza

Elizabeth Loaiza habló hace unos días en exclusiva con Vicky en SEMANA y contó su duro testimonio con respecto al daño que hacen los biopolímeros, pues desde hace años ha tenido que luchar contra los efectos que le provocó esta dañina sustancia.

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para confesar que se arrepiente de no haberle hecho caso a su mamá y haberse hecho ese procedimiento estético. Asimismo, indicó que hay que aprender a quererse como uno es.

“La primera cirugía a la que me sometí para quitarlos fue un fracaso, me destrozaron la cola. El biopolímero me migró hacia la espalda y las caderas. Cuando me vi esa cicatriz, fue un choque conmigo misma y dije, yo en qué me metí. Yo tenía una cola muy linda y quise buscar una perfección que no existe. No le hice caso a mi mamá y mira todo en lo que terminó”, enfatizó.