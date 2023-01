Elizabeth Loaiza desafió la censura de Instagram con picante foto

Elizabeth Loaiza es recordada como una de las reinas de belleza más hermosas que ha representado al país cuando ganó el concurso Miss Mundo Colombia en el año 2006 como señorita Valle del Cauca.

Su atractivo físico y talento frente a las cámaras la ha llevado a destacarse desde muy joven en el mundo del espectáculo, de hecho, a sus 17 años de edad fue escogida como la imagen oficial del evento de moda Cali Exposhow.

Durante su trayectoria, Loaiza también ha posado para la portada de reconocidas revistas y hasta cuadernos, pero su participación en los programas Desafío 2013: África, el origen y Desafío 2014: Marruecos, fueron los que la ayudaron a ganar mucho más reconocimiento hasta tal punto de ser considerada hoy en día como una de las celebridades más mediáticas del momento.

Elizabeth Loaiza - Foto: Instagram @elizabethloaiza

Seguramente muchos también la recuerdan porque fue aspirante al Concejo de Bogotá, aunque no le fue muy bien debido a que el partido que la respaldó, en el que estaba Clara López, no alcanzó a obtener los votos necesarios.

Al igual que otras figuras públicas como Lina Tejeiro, Jéssica Cediel y Yina Calderón, muchos internautas también han sido testigos de la tormenta que ha vivido la caleña por su lucha con los biopolímeros que le inyectaron hace varios años en sus glúteos.

Elizabeth Loaiza vivió un duro momento debido a los biopolímeros - Foto: Instagram: Elizabeth Loaiza

Además, logró librar una difícil batalla contra el cáncer de útero que recuerda con agradecimiento y orgullo en sus redes sociales con fotografías que se tomó durante el proceso. “¡Tuve cáncer! Me la tomé (la fotografía) sentada en frente del inodoro, destrozada, sin saber qué iba a pasar con mi vida. Ese día acababa de cortarme el pelo mi hija, pensé que me iba a quedar calva y era lo que menos me importaba en ese momento. Es más, quería que me calvearan de una vez y salir de eso”, anotó en una de sus publicaciones.

En las últimas horas, la modelo subió la temperatura en redes al aparecer ligera de ropa mostrando de nuevo su faceta más sensual y atrevida mientras posaba frente al lente de la cámara cubriendo apenas lo necesario con unos tapapezones de joyería y con unas medias veladas con encaje.

“Mamá, esposa, hija, amiga, empresaria… Podría quedarme poniéndome los títulos que la gente le pone a uno, pero me pongo uno que vale muchísimo: MUJER”, dice parte del texto con el que acompañó su publicación que ya acumula más de 68 mil ‘me gusta’.

Luego continuó: “No se imaginan lo duro que es ser mujer, luchar con sus hormonas, con el día a día y con todo lo que conlleva ser esa palabra para el mundo; las mujeres somos cuestionadas, criticadas y muchas veces poco valoradas, y, aun así, siempre sacamos fuerzas de donde no tenemos para ser y hacer todo lo que nos toca”.

La modelo sorprendió a su seguidores con una sensual foto. - Foto: @elizabethloaiza

Por supuesto, la foto generó muchas reacciones entre sus admiradores quienes comentaron: “Wow, sensualidad absoluta”; “sencillamente divina”; “hermosa e inteligente”; “gracias somos unas guerreras”; “bellísima”; “una mujer empoderada”; “mujer ejemplar”; “hermosa e inteligente 😍”; “qué hermoso mensaje, con mujeres como tú vale la pena seguir construyendo país y que vivan todas las mujeres”.

Cabe recordar que Elizabeth había publicado una foto unos días atrás hablando de su proceso con los biopolímeros y quiso compararlo con la canción de Shakira junto a Bizarrap.

“Shakira estrenó canción, dejando ver la cicatriz que dejó su desamor. Yo estrené celular y me tomé esta foto para dejarles ver la cicatriz que dejó el retiro de biopolímeros de mi cola”, escribió en el inicio del post.

La empresaria aseguró que todos los dolores debían ser enfrentados, dejando atrás esas malas decisiones que se tomaron en el pasado y que marcaban huella imborrable en la realidad de cada uno. En este espacio, Loaiza habló de Piqué, puntualizando en que si Shakira pudo terminar con él, todas las personas lograrían dejar de lado las cosas que lastiman y hacen daño.

“A veces tenemos que luchar con dolores y cicatrices por haber tomado malas decisiones en nuestras vidas. ¡Pero, de todo se aprende y lo que no te mata, te hace más fuerte! ¡Así como ella pudo terminar con Piqué, así mismo todos debemos dejar a un lado lo que nos hace daño y sacar fuerzas de donde sea para terminar con eso!”, escribió en el pie de foto.

La modelo también centró sus palabras en el futuro de lo que viene, afirmando que pronto la cantante tendrá un nuevo amor y las cosas en su vida mejorarán. Elizabeth Loaiza aprovechó y reveló que su cuerpo tendrá un cambio, ya que tendrá reconstrucción de sus glúteos el próximo mes.

“Pronto Shakira tendrá un nuevo amor y yo tendré unas nuevas nalgas, porque me harán reconstrucción el próximo mes. Las cicatrices jamás se borrarán, pero nos recordarán que podemos con todo y un poco más”, comentó.