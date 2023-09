Juli del ‘Desafío The Box’ mandó un mensaje que ha conmovido a sus seguidores

El reality emitido por el canal Caracol, ‘Desafio The Box’ llegó a su fin hace varias semanas, dejando como ganadores a ‘Sensei’ y ‘Aleja’, quienes se llevaron un millonario premio y el trofeo que los acreditaba como los mejores de la presente edición, a pesar de ya no encontrarse en el programa, son varios los ex concursantes del ‘Desafio’, quienes se han mantenido activos en sus redes sociales, mostrando sus diferentes proyectos y aspectos de la vida personal.

Como lo es el caso de Juli, capitana del equipo Beta, quien recientemente dio a conocer un video por medio de su cuenta de Instagram en la que acumula cerca de 400.000 seguidores en donde enseñó como realiza su entrenamiento, pero lo que más llamó la atención fue el extenso mensaje con el que acompañó la pieza audiovisual. Allí reveló aspectos de su nueva vida y mandó unas inspiradoras palabras a todos sus fanáticos.

La participante fue una de las más polémicas en el programa. | Foto: @desafiocaracol

Juli comenzó su escrito narrando sobre las dificultades y obstáculos que ha tenido a lo largo de su vida. “Muchas veces me han dicho: ‘no creo que seas capaz de hacerlo’ ‘¿estás segura de hacerlo?’ ‘tal vez sea arriesgado’ ‘necesitas más experiencia’ entre otras cosas que tal vez en otro momento de mi vida me hubieran hecho dudar de mí y de mi potencial… pero la vida misma me ha enseñado a confiar en mí, cada cosa que me planteo como objetivo lo logro”.

La ex participante relató el proceso que vivió antes de ingresar al ‘Desafío The Box 2023′ revelando que estuvo en otras competencias. “Participé en un Campeonato fitness donde se presentan muchos atletas con experiencia y físicos increíbles y yo como novata logré llevarme el título de campeona absoluta en mi región, clasificando a la final y luego llevándome el título como campeona nacional”.

Juli avanzó hasta las semifinales de la competencia | Foto: Tomado de @juliana__tovar - @desafiocaracol

Y relató como llegó a uno de los realities más vistos en la televisión colombiana, “me inscribí al ‘Desafío The Box 2023′ y entre tantas personas que intentan ingresar a este programa tan maravilloso logré entrar y tener la mejor experiencia de mi vida llegando a la semifinal logrando un segundo puesto, a solo un paso de la final... Lo disfruté con el alma porque cumplí un sueño, eso que algún día fue una ilusión inmensa, algo que hacía palpitar mi corazón al 10000 de tan solo imaginarlo se hizo realidad”.

Así mismo, contó desde su experiencia personal, los sacrificios, la responsabilidad y el compromiso que tuvo para obtener éxito en los proyectos que tenía en mente y que ahora conocen miles de sus seguidores. “Solo tú sabes que tan importante son para ti y si en verdad quieres lograrlo debes tener muy claro que no será fácil, mucho esfuerzo, sudor, lágrimas, caídas, pero créeme que vale la pena, cuando se hace realidad ese sueño que en algún momento viste tan grande se siente un orgullo inmenso y te dan muchas más ganas de seguir luchando”, afirmó Juli.

Juliana Tovar es una atleta de élite que ha competido en diferentes competencias fitness | Foto: Tomado de @juliana__tovar - @desafiocaracol