“Me dolía”: Andrea Serna destapó delicada situación que vivió al final del ‘Desafío’

Andrea Serna es una de las presentadoras con mayor trayectoria en el país. Lleva más de 20 años en la pantalla chica y ha pasado por diferentes proyectos. En la actualidad, es una de las caras más importantes del Desafío, que hace poco presentó su temporada 2023.

Andrea es aplaudida por su manera de conectar con los televidentes, pero también por el cuerpazo que ha conseguido.

Y es que desde que se enteró que sería parte de este reality de Caracol, se convirtió en una amante del ejercicio.

Precisamente, durante esta semana se sinceró respecto al programa y al ejercicio en sus redes sociales. Aseguró en sus historias de Instagram que la recta final del Desafío se había convertido en una tortura.

“Me dolía hasta el pelo, ni los zapatos me podía poner ni amarrar”, comenzó diciendo, y luego comentó que las últimas semanas de grabaciones fueron duras, además, ella estaba haciendo mucho ejercicio y estaba pendiente de su hogar.

La presentadora del 'Desafío' es aplaudida por su cuerpazo. | Foto: Canal Caracol

Su entrenador le pidió que le bajara a la intensidad de sus rutinas, ya que estaba teniendo una fatiga muscular. Sin embargo, la presentadora no le hizo caso y su cuerpo sufrió las consecuencias. “Yo de necia, porque esto fue de necia, no hice caso y me puse a hacer un ejercicio”.

De acuerdo a lo contado por Andrea, en una rutina decidió levantar más peso del que su cuerpo podía soportar en ese momento y fue entonces cuando sintió un fuerte tirón. “Duré con el dolor varias semanas”.

Por fortuna, el incidente no se convirtió en lesión, pero eso significó que la presentadora estuviera varios días sin poderse mover como lo hacía normalmente. “No me podía poner los zapatos, ni las medias. Ustedes no saben el dolor que yo tenía, la movilidad muy reducida, me ardía todo por dentro”.

Andrea Serna se excedió con el ejercicio y sufrió al final del 'Desafío'. | Foto: Captura de pantalla historias cuenta de instagram @andreasernafotos

La presentadora sacó adelante el final del Desafío, pero para hacerlo, tuvo que mantenerse en reposo mientras no grababa. Adicional a eso, tuvo que visitar al fisioterapeuta, y de acuerdo con ella, todavía lo está haciendo.

En la actualidad, Andrea se siente mucho mejor, pero les aconsejó a sus seguidores que siempre estén pendientes de las señales que les envía su cuerpo.

Hace unos días, en una conversación Carolina Cruz en su programa de YouTube, Andrea reveló que su hija Emilia se ha convertido en su compañera incondicional, pues cada que puede, la acompaña a grabar el Desafío y todos los proyectos que tiene.

Eso ha quedado claro en las publicaciones de la presentadora, quien siempre se muestra junto a su pequeña, quien ya está cerca de los 9 años.

De paso, confesó que ella está muy orgullosa del trabajo de su mamá y muy a menudo se lo hace saber.

“Por lo pronto, siento que se siente contenta. Los amigos [le dicen]: ‘Vi a tu mamá en el Desafío’. O el otro día estaba en un festival en el colegio, que estaba desde pre-kinder hasta bachillerato, entonces no faltaba que se acercara el uno y el otro, y ella se siente orgullosa”.

Andrea Serna tiene una hija. Se trata de Emilia. | Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos

“Lo único que siento es que cuando estamos en algo muy de ella, no sé, que estamos en un parque y estamos en juego las dos y alguien se acerca, ella queda como [diciendo]: ‘No, no quiero. Pero, ¿por qué [esto sucede] mamá si estás conmigo?’. Pero no es siempre, es dependiendo”.