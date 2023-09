“Duelen profundamente”: Andrés Parra sobre los hijos en el divorcio; se sinceró con duro mensaje en redes

El actor escribió lo siguiente en una historia de Instagram: “A veces el divorcio es un acto de amor propio. Los hijos duelen como una hpta. Lo sé. Duelen profundamente. Pero al final te lo van a agradecer. Créeme. Te verán amar la vida nuevamente, y eso, amiga, no tiene precio”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos dándole la razón al actor. Incluso, varias personas aprovecharon esta publicación para contar sus historias personales.

“Muy bien dicho, nadie debe estar en un lugar que no lo hace feliz solo por los hijos o por el que dirán”, “Uno puede terminar siendo un amargado, viviendo de apariencias solo para ‘demostrar’ que se tiene la familia feliz”, “De acuerdo, es lo mejor y más sano. No es la otra persona, son los dos que llegan a un momento de la relación que no hacen equipo” y “Ni sabía que se habían separado”, fueron algunos de ellos.