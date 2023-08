Jhonny Rivera tomó represalias y así defendió a su joven novia ante sus detractores

Jhonny Rivera ha sido bastante comentado durante este año, y no solamente por su música, también por la relación que comenzó con la también cantante Jenny López, quien es 30 años menor.

Las críticas no se han hecho esperar y ambos artistas se han mostrado bastante tranquilos a la hora de responder a sus detractores.

Jenny hace parte de la agrupación de Rivera desde hace varios años y hace poco cumplieron uno de sus grandes sueños: hacer un monumental concierto en Pereira, la tierra que vio crecer al cantante de música popular.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos felicitando al artista por este logro. Pero además de eso, no faltaron los mensajes afirmando que Jhonny y Jenny no se habían mostrado juntos, a pesar de haber sido un momento tan importante. Hasta afirmaron que el cantante no quería mostrar a su pareja.

Incluso, varias personas llegaron a asegurar que su relación no era real y que se trataba de una estrategia de mercadeo para beneficiar la carrera de Jenny López.

La pareja se ha mostrado más abierta para revelar detalles de su relación. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Por eso, cansado de aquellos comentarios de sus detractores, el artista de música les respondió a través de sus redes, y de nuevo se caracterizó por su buen humor y por el respeto.

“A mí no me da pena presumir de ella, al contrario, me siento muy orgulloso, porque es una mujer muy bonita y muy talentosa. Pero evito subir fotos y muchas cosas, porque cada vez que publicó algo, se va una cantidad de gente a ofenderla y a decirnos muchas cosas. Sí lo hago, pero hay que ser prudente con la gente que no está tan de acuerdo y respetar un poquito ese punto de vista”.

Hace unos meses, cuando se conoció públicamente la relación, Jhonny quiso sincerarse con sus seguidores. Aseguró que comprendía que la diferencia de edad entre ellos era muy grande, pero también dejó claro que los años no importan cuando se está enamorado.

“Yo no quería hablar de este tema porque yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón. Que está muy viejo para ella, que hay una diferencia de edad muy grande, eso es verdad, tienen toda la razón, no lo puedo normalizar”.

Fue Jenny López quien confirmó su relación con el cantante Jhonny Rivera. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

De paso, se sinceró a otra serie de críticas que había recibido en el pasado respecto a sus gustos y relaciones.

“Yo estaba aburrido de que me trataran de gay, y pensé que haciendo pública la relación eso se iba a acabar, pero ahora me dicen otras cosas”.

Además de eso, también aseguró que, a diferencia de lo que muchos decían, la relación de ambos comenzó cuando ella ya era mayor de edad.

“Jenny laboralmente está conmigo desde los 15 años, pero sentimentalmente no. Ella era mayor de edad, tenía 19 años. Entonces algunos ven fotos de ella acá en la finca y dicen que ya éramos algo, pero ella vivía en el hotel. Si fuera mi novia se quedaba acá conmigo, pero ella se quedaba en el hotel”, dijo.

Jhonny Rivera es 30 años menor que Jenny López. | Foto: Instagram @jhonnyrivera

Finalmente, quiso cerrar el tema asegurando que aceptaba las críticas, pero que eso no iba ser un impedimento para buscar su felicidad, y en este momento, es feliz con Jenny López.