La respuesta de Jhonny Rivera a un seguidor que aseguró que su relación con Jenny López es falsa

Pues a pesar de que muchos lo defienden y aseguran que para el amor no hay edad, otros muestran su rechazo ante la noticia, pues consideran que la situación no es adecuada, pues se conocieron cuando Jenny era menor de edad.

Dicha canción contiene en su letra: “Andan murmurando que lo nuestro no es debido y que le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades, estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo” , haciendo referencia, perfectamente, a la situación que está viviendo en este momento con la leyenda de la música popular colombiana.

“La relación con Jenny es ficticia cierto? No te veo enamorado” , afirmó una persona dentro de la dinámica. Esto no fue del agrado de Rivera y decidió responder de manera contundente para evitar que las especulaciones respecto a su relación sigan siendo tema de conversación en internet.

“Yo dije desde un principio que yo no iba a salir aquí besándola, ni nada de eso porque también tengo que respetar todos esos seguidores que tengo aquí que ven eso mal. Entonces no tengo que estar aquí abrazándome en mis redes sociales, hay momentos en los que estoy solo con ella y puedo expresarme” , afirmó seriamente el intérprete de Empecemos de cero .

¿Qué opina Jhonny de su diferencia de edad?

“Yo no quería hablar de ese tema, porque la verdad, ¿yo qué iba a discutir con alguien que tiene razón? ‘Ay, que usted está muy viejo para ella’, ¿cómo le voy a decir que no? Si eso es verdad. Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. No puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, afirmó Rivera en sus más recientes historias de Instagram.