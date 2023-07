“Me volé sin pagar la cuenta”, Jhonny Rivera y el vergonzoso momento que vivió al lado de su novia Jenny López

A pesar de esto, tanto Rivera como López salieron al paso de las críticas y no se quedaron en silencio sino que aceptaron su relación amorosa y ahora no ocultan su amor que es apoyado por muchos, mientras que otros, lo siguen cuestionando.

Sin embargo, l a pareja no le ha prestado atención a estos comentarios mal intencionados y han continuado su romance compartiendo diferentes momentos, incluso realizando viajes en pareja y fue en medio de uno, donde el artista vivió el vergonzoso momento.

“Estábamos en un restaurante del aeropuerto y terminamos de comer, todavía se demoraba para abordar el vuelo. Dijo ella (su novia): ‘yo me voy a adelantar hasta la sala. Qué tal que empiecen a abordar. Voy a ir hasta allá’. Entonces ella se vino adelante”, manifestó el cantante, quien posteriormente agregó que recibió un mensaje por parte de su novia en el que aseguraba que el abordaje ya estaba terminando y por ende, las puertas se iban a cerrar.

“Recibí un mensaje que decía ‘vente que ya casi van a terminar y siempre está lejos’ y salí yo corriendo, cuando llegué a la sala, se acercó una muchacha diciendo que me volé sin pagar la cuenta. Claro, me vieron correr, ¿qué piensan? Primero se fue ella adelante y después salí a correr desesperado. Qué vergüenza. ” Dijo Jhonny, quien se mostró apenado con el hecho.

Este noviazgo no ha sido muy bien recibido por sus seguidores, ya que el intérprete de Soy soltero y Empecemos de cero, le lleva 30 años de edad y la conoció cuando tenía solamente 15 años. Por supuesto, esta brecha de tiempo ha hecho que miles de personas opinen sobre su relación, desatando polémica y todo tipo de comentarios.

En una de sus más recientes publicaciones, Jenny fue cuestionada por uno de los internautas, quien le comentó irónicamente: “Como siempre ella se presume sola, Jhonny no ha hablado del tema, se nota que hay una comunicación y amor”, junto a un emoticón de risa.

Dicha canción contiene en su letra: “Andan murmurando que lo nuestro no es debido y que le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades, estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo”, haciendo referencia, perfectamente, a la situación que está viviendo en este momento con la leyenda de la música popular colombiana.