Jhonny Rivera recibió ácida pregunta sobre su novia y frenó pullas sobre su relación amorosa: “¿Se avergüenza de ti?”

Al abrir la puerta a dar a conocer un poco más de su intimidad, los seguidores del cantante se interesaron por saber más del aspecto emocional del paisa, quien solía asegurar que estaba soltero y que sus relaciones no duraban. No obstante, salió a la luz el romance que tenía con una joven artista, por lo que el alboroto se desató en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales.

Recientemente, Jhonny Rivera fue quien recibió una ‘ácida’ pregunta sobre su vínculo amoroso, cuestionándolo directamente sobre si López sentía vergüenza de él. Esta interrogante se refería directamente al hecho de que no suelen subir historias juntos a sus perfiles de Instagram, dando a entender que no les gustaba que los vieran compartiendo.

“ La verdad, no creo. Ella no me lo ha demostrado ”, dijo al inicio en un video.

Jenny López respondió a quienes aseguran que está con el cantante por interés

“Como les dije ese día, y les reitero hoy, yo no me voy a poner a discutir con nadie porque cada quien está en su derecho de pensar y opinar lo que quiera. Para mí sí es un papacito, se ganó mi corazón. Solo ver su sencillez, su nobleza, lo carismático que es, su sentido del humor, como trata a su mamá, como trata a su familia, como trata a las personas que le brindan un servicio, como le habla a sus animales, me rectifica que es un ser humano maravilloso. Cada quien está en libertad de pensar lo que quieran y yo lo adoro así”, aseguró, dejando claro que no se trataba de un interés o conveniencia.