¿Jhonny Rivera y su joven novia Jenny López viven juntos? Esto respondió el artista a sus seguidores

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más consolidados que existen en el país. Y, debido a su picante personalidad, más de uno termina con una enorme carcajada al advertir las ocurrencias de este artista.

Y, a pesar de que es muy hermético con relación a su vida personal, hace poco se refirió a la relación que sostiene como una mujer mucho más joven que él y que también se dedica al canto.

Jhonny Rivera contó que tiene una relación sentimental con una mujer mucho menor que él. | Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Es que el amor a veces está a la vuelta de la esquina y el cantante es testigo de ello. Resulta que el intérprete de temas como ‘Mi decisión’ y ‘Te extraño’, reveló que ya no es “un hombre soltero” pues sostiene una relación con una joven cantante llamada Jenny López, quien hace parte de su agrupación musical.

Jenny López hace parte de la agrupación musical de Jhonny Rivera. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Una de las curiosidades es que la joven ha estado trabajando desde hace varios años con el cantante de música popular.

En estos días en Colombia se ha puesto sobre la mesa el debate de las diferencias de edades a la hora de establecer una relación. Quienes más han estado en el centro de la conversación son Alina Lozano y Jim Velásquez. Pero, ¿pasará lo mismo con Jhonny Rivera y Jenny López?

En una publicación que compartió en sus redes sociales, el artista publicó el siguiente mensaje: “Yo no quería hablar de este tema, porque la verdad, ¿yo qué iba a discutir con alguien que tiene la razón? Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. No puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, dijo el artista.

Sin embargo, después de conocerse oficialmente la relación sentimental, ambos han hecho frente a las críticas y el mismo cantante quiso hacer una dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram para aclarar algunas cosas con sus seguidores.

Una de las que más llamó la atención es que si su novia, Jenny López, vivía con él en su finca de Pereira, a lo que el cantante aseguró que no y que ella antes estaba en Cali, pero se mudó a la misma ciudad donde él reside y con sus padres.

“Ella es mi novia, ella vive con sus papás, venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no, no, no vivimos juntos. Ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Es mi novia, no es mi esposa”, aseguró Rivera.

Esta no es la primera vez que Rivera siente que invaden su privacidad. | Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Además respondió otro interrogante donde hablaban de por qué ocultaba su relación si todo el mundo tiene derecho a vivir el amor como le parezca.

“Pues por lo mismo, porque hay mucha gente que por la diferencia de edad lo ven mal, entonces obviamente para evitar ese problema de los ataques y los haters, pero bueno, nada qué hacer, ya pasó. Ya hay que hacerle frente a lo que venga”, dijo Rivera.

Y cerró su dinámica indicando que él no va a darle gusto a nadie más que a él mismo: “Yo no puedo dejar de ser feliz por darle gusto a la gente. ¿Qué tal yo conseguir la novia a gusto de ustedes o de la gente que no está de acuerdo? No, no, no, eso no tiene que afectar la relación”, sostuvo Jhonny.

“Si la relación se acaba por algo, se acaba y no tiene que acabarse el mundo, como todas las relaciones, si se acaba, se acaba, pero no es por eso”, dijo, haciendo referencia a que debido a tantos comentarios negativos no pudiera aguantar la presión y decidieran terminar.

Cabe destacar que la misma Jenny López también ha utilizado sus redes sociales para aclarar la situación sentimental que tiene con el cantante, pues muchos la tildan de interesada y que está con él solo por su fama y su dinero.