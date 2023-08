Jhonny Rivera relató inesperada situación que se presentó con su mascota: “Ay, mi gente, tengo una tristeza”

Recientemente, Jhonny Rivera llamó la atención de los curiosos en redes sociales con un particular video que publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde relató una incómoda y lamentable situación que vivió . El artista popular se mostró muy genuino al contar lo que ocurrió, centrándose en lo triste que estaba.

Según se pudo ver, el paisa subió una serie de clips en los que se refería a un doloroso hecho que golpeaba a su familia y que involucraba directamente a su mascota. El cantante apuntó que Max, su perro, había matado a un pajarito que llegó a su casa y estaba siendo cuidado porque no podía volar.

“Ay, mi gente, tengo una tristeza, imagínate que Max me mató el pajarito, porque Max no lo ataca, Max no, pero estaba comiendo y fue el pajarito y se le metió a la coca y le tiró un dientazo para espantarlo, peor pues obviamente, un pajarito tan frágil y lo mató”, relató el cantante en un video, donde se le vio muy afectado.