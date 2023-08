“Gente sin oficio”: Jhonny Rivera quedó sorprendido por grave chisme que le inventaron

Jhonny Rivera ha sido centro de los comentarios en las últimas semanas. ¿La razón? Ahora está saliendo con Jenny López, una artista bastante menor que él.

Los comentarios no se han hecho esperar, pero el cantante les ha dejado claro a todos que no le importa el qué dirán y que en este momento de su vida está feliz, hablando del amor.

Los internautas no dejan de hablar de Jhonny y ahora hasta le inventaron un rumor. Y es que en redes se hizo viral la noticia de que al artista le había dado un infarto. El hecho dejó bastante consternado al cantante, quien contó la verdad a través de algunas historias de Instagram.

“Estaba trotando y había dejado el teléfono. Cuando llego y ese montón de gente preguntando que si me había dado un infarto. Casi me hacen dar un infarto. No, a mí no me ha dado nada. ¿O será que me dio un infarto y no me di cuenta? Gente sin oficio”.

Pero dejando de lado a quienes comenzaron este rumor, Jhonny quiso agradecerles a sus fanáticos, quienes realmente se preocuparon por su estado de salud.

“Hablando seriamente, muchas gracias a toda la gente que se preocupó, a todos los que tuvieron buena energía. Gracias a Dios no me ha pasado nada y Andy también amaneció mucho mejor. Vamos por buen camino”.

Los últimos días no han sido fáciles para el músico, quien ha estado preocupado por la salud de su hijo, el también cantante Andy Rivera.

Andy Rivera, hijo del cantante, estuvo hospitalizado en los últimos días. | Foto: Foto: Instagram @andyrivera.

El joven estuvo hospitalizado por varios días debido a problemas asociados con la depresión y la ansiedad.

Cabe mencionar que el artista ha sido muy sincero con sus fanáticos, contándoles que desde hace tiempo ha tenido que lidiar con estos problemas de salud mental, pero que siempre ha sido positivo respecto a su recuperación.

“Mi gente, para mí que he sido una persona tan alegre toda la vida, que no permitía la entrada a los sentimientos negativos nunca en mi entorno –o al menos me hacía el loco de que no existían, no quería aceptar esa realidad–, ha sido un shock conectar con el dolor, con la tristeza. Pero también ha sido muy positivo, no saben todo lo que he aprendido todo este tiempo”, confesó el año pasado.

Andy Rivera ha tenido que lidiar con la depresión y la ansiedad. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en Instagram: andyrivera

Recientemente publicó un nuevo mensaje en Instagram diciéndoles a sus seguidores que ya regresó a casa. El artista afirmó que no ha sido un proceso fácil, pero que ha tomado con buena vibra esta parte de su vida.

“Nunca pensé tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando. Gracias a Dios por fin regresé a casa, la extrañé demasiado y a mis peludos también”, comenzó diciendo.

“Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento. Cada día que paso agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí más que nunca, y también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores”.

Jhonny se ha mostrado muy preocupado por la salud de su hijo. | Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Finalmente, Andy aseguró que este proceso le había enseñado que él era más que un músico: