Jenny López, novia de Jhonny Rivera, se dejó ver sin filtros ni una gota de maquillaje; curiosos reaccionaron a la foto

Jenny López se sinceró sobre retoques estéticos que se ha realizado

La pareja de Jhonny Rivera indicó que solamente se había sometido a dos retoques estéticos, los cuales eran una rinoplastia y un aumento leve de busto, pues no era algo significativo . Allí aclaró que no se había intervenido su boca ni sus glúteos, pues eran completamente naturales.

“Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito, no tengo nada más; ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más”, comentó la cantante en el clip que subió a su cuenta de Instagram, afirmando que no se había realizado nada más hasta el momento.