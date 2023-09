Suegra de Jhonny Rivera se destapó y habló sobre la relación de su hija, Jenny López, con el cantante

Para el amor no hay edad, eso es lo que dicen, y en Colombia más de un famoso puede dar testimonio de ello. Jhonny Rivera, por ejemplo, le contó recientemente al mundo que tiene una relación con la artista Jenny López, a la que le lleva 30 años de edad.

Jhonny, un cantante muy querido por los colombianos, no solo por sus interpretaciones que hace, sino por la sencillez que demuestra en redes sociales, abrió el corazón para decir que estaba enamorado, con todo y las críticas que podía recibir. Mientras él tiene 51 años, su amada tiene apenas 21. Sin embargo, a ambos los unió la pasión por la música, dado que Jenny también canta y comenzó como corista en su agrupación.

“Realmente para nosotros como familia, como mamá, lo que más me interesa de mi hija es la felicidad y si la felicidad la encuentra en Jhonny, bienvenido es. Así que por partida de nosotros estamos felices, que ella esté feliz”.

“Jhonny Rivera es muy respetuoso”: mamá de Jenny López

“Es respetable, hay muchas personas que no entienden esto y lo dejamos así. Trato de no pararle bolas a ese tipo de comentarios porque no voy a dejar que ese tipo de comentarios afecte mi vida y la de mi hija. Y si ella está feliz, pues las personas pueden pensar diferente”, comentó.